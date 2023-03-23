Kaliforniya aşırı yağış ve şiddetli fırtınayla mücadele ediyor! Tarım arazileri, yollar ve evler sular altında kaldı... Sel hayatı felç etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan aşırı yağış ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. San Francisco Belediyesinden yapılan açıklamada, şehri etkisi altına alan güçlü fırtınada ağır yaralanan 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesi, hızı saatte 105 kilometreye yaklaşan kasırgada, çoğu San Francisco körfezi bölgesinde ilk etapta 250 binden fazla müşterinin elektriksiz kaldığı daha sonra bu rakamın 120 bine düştüğünü belirtti.
Ulusal Hava Durumu Servisi, San Diego bölgesinde 2 milyondan fazla kişi için şiddetli fırtına uyarısını yineledi.Eyaletin alçak bölgelerinde şiddetli yağmurlar etkili olurken, Los Angeles bölgesindeki yüksek rakımlarda ve Sierra Nevada'da yoğun kar yağışı rapor edildi. (AA)
California Acil Servisler Ofisi sözcüsü Diana Crofts-Pelayo'ya göre, eyalet çapında yaklaşık 48.000 kişi, yağmurla şişmiş derelerin kıyılarından taşması veya fırtınanın zayıflattığı setlerin başarısız olması durumunda daha yüksek yerlere kaçmaya hazır olmaları konusunda uyarıldı.