Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Ferit'in alacağı önemli karar nedir?

Atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciden tam not almaya başardı. Hatay'da geçen bir aşk hikayesinin konu edinen dizinin başrollerinde Gökhan Alkan,

Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ayşe'nin vurulması Ferit'i derinden etkilerken, bir karar almasına neden olur. Bu gönderiyi Instagram'da gör Kalp Yarası (@kalpyarasi)'in paylaştığı bir gönderi

Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı!

Geçtiğimiz bölüm Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha alt üst eder ve büyük yüzleşmelere sebep olur.

Ayşe'nin vurulması Ferit'i derinden etkilerken, Hande'nin hapse girip, girmeyeceği merak konusu olur.

Diğer yanda ise Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu kez Hande'yi ikna edebileceğini düşünmektedir.

Aynı zamanda eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi de Hande'yi saplantılı hale getirmesi Yaman'ı daha da farklı bir kişiye dönüştürür.