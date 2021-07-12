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Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Ferit'in alacağı önemli karar nedir?

12.07.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin yeni yaz dizileri arasında yer alan Kalp Yarası dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan Kalp Yarası dizisinin yeni bölümünde Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha alt üst eder ve büyük yüzleşmelere neden olur. Ayşe'nin vurulmasının ardından Ferit, bir karar alır. Peki Ferit'in alacağı önemli karar nedir?

Atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciden tam not almaya başardı. Hatay'da geçen bir aşk hikayesinin konu edinen dizinin başrollerinde Gökhan Alkan,
Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ayşe'nin vurulması Ferit'i derinden etkilerken, bir karar almasına neden olur.

Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı!

Geçtiğimiz bölüm Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha alt üst eder ve büyük yüzleşmelere sebep olur.
Ayşe'nin vurulması Ferit'i derinden etkilerken, Hande'nin hapse girip, girmeyeceği merak konusu olur.
Diğer yanda ise Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu kez Hande'yi ikna edebileceğini düşünmektedir.
Aynı zamanda eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi de Hande'yi saplantılı hale getirmesi Yaman'ı daha da farklı bir kişiye dönüştürür.
Yaman Hande'yi elde etmek uğruna gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar.
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Anahtar Kelimeler:
atv Kalp Yarası dizisi
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