Kamp tutkunlarının yeni gözdesi doğal şehir: Sındırgı

Koronavirüs salgını nedeniyle doğadan uzak kalan kamp tutkunları, yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Doğal güzelliği ve temiz havasıyla öne çıkan, Çay gören barajı, ulus dağı ve Emendere termalleri, kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen kampçılar, Sındırgı’nın doğal mekanlarında yer aldı. Sındırgı ilçesindeki Çay gören barajı, Ulus dağı ve Emendere termale Balıkesir ilinden gelen kamp severler karavanları ve kurdukları çadırlarda keyifli günler geçirdi. İlçeye gelen doğaseverler ilk gün Çaygören barajının temiz havasıyla birlikte mavi ve yeşilin buluştuğu bir sabaha uyandı. Kampçılar doğa ile baş başa kalma fırsatını yakaladılar. Çok bilinmemekle birlikte keşfedilmemiş, 1769 metre yükseklikte olan Ulus dağına çıkarak inanılmaz bir görsel şölen yaşadılar. Doğal şehrin yeşil ve temiz havasıyla buluşan doğaseverler kamp yapmak isteyenlerin Sındırgı tam olarak aradığı adres diyerek konuştu. Doğal şehrin doğal ortamında keyifli vakit geçiren kampçılar bütün hijyen kurallarına ve temizlik, dezenfektan kontrollü olarak devam etti. Kamp ateşi sıcaklığında harika sohbet gerçekleştiren gezginler Sındırgı’nın kamp yapmak için birçok yerin olduğunu ve aramak zorunda kalmayacaklarını belirtti.

KAMP YAPACAKLARA ÖZEL TAVSİYE

Şehir gürültüsünden uzaklaşmak, doğa ile baş başa kalmak isteyen kamp tutkunları, çay gören barajında huzurlu bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Doğal güzellikleriyle zengin olan Sındırgı ilçesi doğaseverlerin bir numaralı tercihi haline geldi. Farklı sosyal gruplardan bir araya gelen kamp severler günlük hayatın koşturmacasından uzaklaştı.

‘GELİP GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLERDEN BİR TANESİ’ Balıkesir’den 3 gün 2 gece plan yaparak hafta sonu tatilini geçirmek için karavanı ile Sındırgı’ya geldiğini söyleyen Barış Bozaner "Şöyle bir şey ben Balıkesirliyim Sındırgı bizim en güzel ilçelerimizden bir tanesi. Doğa harikası, birçok alanda burası çay gören barajı olduğumuz yer. Yani program yapıyoruz ama şöyle bir şey günümüz yetmiyor. Yani insanlar aramakta veya bulmakta zorluk çekebilir. Sındırgı’ya geldiğiniz zaman böyle bir sıkıntınız yok” ifadelerini kullandı.

Ulus Dağı’nın adeta görsel bir şölen oluşturduğunu vurgulayan Işık, “Bugün çay gören barajındayız yarın ulus dağına çıkıyoruz. Ulus dağının tepesinden öyle bir görsel var ki Bursa’nın ışıkları gözüküyor. Onun dışındaki bölümde de bir sonraki günümüzü Emendere’ye ayıracağız. Emendere’de sıcak doğal kaynak suları, havuzlar hakikaten bu konuda biz Belediye Başkanımızın davetlisiyiz. Gelin buyurun bir görün dedi. Sağ olsun bizi sosyal medyadan görmüş gezip dolaştığımızı. Biz her yere gittiğimiz gibi kaz dağlarına, çatal dağa gittiğimiz gibi ulus dağına da çıkıyoruz. Ama çay gören barajı müthiş. Yani yeşili, doğası, ağacı mis gibi bir hava şu anda. Hakikaten Sındırgı gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi bence’’ dedi.

'DOĞASI KEŞFEDİLMEYE DEĞER' Sındırgı’nın doğasını keşfetmek için bölgeye kamp yapmaya gelen Selçuk Işık, "Neden Sındırgı öncelikle çok doğal şehir. Çok doğal bir ilçemiz, Balıkesir’in güzide bir ilçesi. Biz Balıkesir’de yaşıyoruz ama dediğim gibi ben burada okudum 2 yılımı burada geçirdiğim için burayı çok seviyorum. Doğası olsun, insanları olsun ben çok seviyorum yani burasını. O yüzden Sındırgı’nın bende çok ayrı bir yeri olduğu için buraya gelip burada kamp yapmayı burayı keşfetmeyi çok seviyorum. Yani off road sporu biraz zor ama hani eğlenceli bazen riskli bunun ardından bazen tehlikeli olabiliyor. Ama keyif veren şeyler engelleri aşıp o keşfetme duygusu bizim çok hoşumuza gidiyor o yüzden off road yapmayı karavanlarımızla keşfedilmemiş yerlerde, daha çok insanların girmemiş olduğu yerlerde doğaya zarar vermemek tabi şartıyla keşfedilmemiş yerlerde kamp yapmayı çok seviyorum” dedi.