MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kan donduran skandal: 6 yaşında çocuğu evlendirdiler! Ünlüler de isyan etti: Hadım edilmeliler

Kan donduran skandal: 6 yaşında çocuğu evlendirdiler! Ünlüler de isyan etti: Hadım edilmeliler

08.12.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusunun 6 yaşındaki kızı 29 yaşında bir adamla evlendirmesi skandalı günlerdir konuşuluyor. Cinsel istismarın kendisine oyun gibi gösterildiğini anlatan mağdurun ifadeleri kan dondurdu. Kan donduran olaya dair ünlü isimler de isyan etti.

Türkiye'yi sarsan olay günlerdir gündemde. İsmailağa Cemaati'ne bağlı vakfın kurucusu olan Y.Z.G.'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’nin 29 yaşındaki adamla zorla evlendirilmesi kan dondurdu.

6 yaşındaki çocuğun 'evlendirdiği'ne ilişkin fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra olaya dair detaylar şoke etti.

"NASIL İNSANLARSINIZ SİZ?"

İddiaya göre 6 yaşındaki kız ile 29 yaşındaki K.İ. isimli tarikat mensubu arasında imam nikahı kıyıldı. Küçük kız ifadesinde cinsel istismarın kendisine oyun gibi gösterildiğini anlatarak ‘Annemle babam ona damadım diyordu’ dedi.

Kan donduran detaylar ve fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan olaya tepki yağınca Bakanlık da harekete geçti. Sosyal medyada günlerdir konuşulan olaya Ebru Şancı'dan Şahan Gökbakar'a ünlü isimlerden de tepki yağdı.

İşte ünlülerin konuya dair isyanları...

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı! 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şancı İsmailağa Cemaati evlendi yaşında

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

İstanbul'da skandal olay! Hastaneye tedavi için gitti, doktor bağımlı yaptı

İstanbul'da skandal olay! Hastaneye tedavi için gitti, doktor bağımlı yaptı

Türkiye'nin dört bir tarafından akın ettiler! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

Türkiye'nin dört bir tarafından akın ettiler! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

EYT bekleyenler bu soruya kilitlendi! EYT'de yaş şartı olacak mı?

EYT bekleyenler bu soruya kilitlendi! EYT'de yaş şartı olacak mı?

İlginizi Çekebilir

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.