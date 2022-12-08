Kan donduran skandal: 6 yaşında çocuğu evlendirdiler! Ünlüler de isyan etti: Hadım edilmeliler

Türkiye'yi sarsan olay günlerdir gündemde. İsmailağa Cemaati'ne bağlı vakfın kurucusu olan Y.Z.G.'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’nin 29 yaşındaki adamla zorla evlendirilmesi kan dondurdu.
6 yaşındaki çocuğun 'evlendirdiği'ne ilişkin fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra olaya dair detaylar şoke etti.
İddiaya göre 6 yaşındaki kız ile 29 yaşındaki K.İ. isimli tarikat mensubu arasında imam nikahı kıyıldı. Küçük kız ifadesinde cinsel istismarın kendisine oyun gibi gösterildiğini anlatarak ‘Annemle babam ona damadım diyordu’ dedi.
Kan donduran detaylar ve fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan olaya tepki yağınca Bakanlık da harekete geçti. Sosyal medyada günlerdir konuşulan olaya Ebru Şancı'dan Şahan Gökbakar'a ünlü isimlerden de tepki yağdı.
İşte ünlülerin konuya dair isyanları...