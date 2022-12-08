Kan donduran skandal: 6 yaşında çocuğu evlendirdiler! Ünlüler de isyan etti: Hadım edilmeliler

İddiaya göre 6 yaşındaki kız ile 29 yaşındaki K.İ. isimli tarikat mensubu arasında imam nikahı kıyıldı. Küçük kız ifadesinde cinsel istismarın kendisine oyun gibi gösterildiğini anlatarak ‘Annemle babam ona damadım diyordu’ dedi.