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Kanadalı model Jocelyn Chew, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor!

13.11.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki Kanadalı model Jocelyn Chew, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Chew, kusursuz fiziğiyle Instagram'ı kasıp kavuruyor.

İtalyan futbolcu Sebastian Giovinco'nun eski sevgilisi olarak tanınan güzel model Jocelyn Chew, bikinili pozlarıyla büyük beğeni topluyor. Chew'in paylaşımları, Instagram'da yoğun ilgi görüyor.

FİT VÜCUDUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Jocelyn Chew, İzlandalı ve Çinli modeller arasında listelense de gerçek böyle değil.
Kendisini Kanadalı olarak tanımlayan model, İngiliz manken Naomi Campbell tarafından keşfedildi.
Eğlenmekten keyif aldığını her fırsatta dile getiren manken, özel hayatıyla da gündeme geliyor.
Chew, 34 yaşındaki İtalyan futbolcu Sebastian Giovinco ile aşk yaşamıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Model Kanada
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