Kanadalı model Jocelyn Chew, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor!

İtalyan futbolcu Sebastian Giovinco'nun eski sevgilisi olarak tanınan güzel model Jocelyn Chew, bikinili pozlarıyla büyük beğeni topluyor. Chew'in paylaşımları, Instagram'da yoğun ilgi görüyor.
FİT VÜCUDUYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Jocelyn Chew, İzlandalı ve Çinli modeller arasında listelense de gerçek böyle değil.
Kendisini Kanadalı olarak tanımlayan model, İngiliz manken Naomi Campbell tarafından keşfedildi.
Eğlenmekten keyif aldığını her fırsatta dile getiren manken, özel hayatıyla da gündeme geliyor.
Chew, 34 yaşındaki İtalyan futbolcu Sebastian Giovinco ile aşk yaşamıştı.
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