YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kandil simidi tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kandil simidi tarifi ve püf noktaları nedir?

Kandil simidi tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kandil simidi tarifi ve püf noktaları nedir?

17.03.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandil simidi tarifi, Berat Kandili'nin gelmesiyle, internette günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Manevi güzellikle dolu olan bu mübarek günde, Kandil simidi tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kandil simidi tarifi ve püf noktaları nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Kandil simidi tarifi...

Bu yılın ilk iki kandili geride kaldı. Berat Kandili'nin gelmesiyle, Kandil simidi tarifi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki andil simidi tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kandil simidi tarifi ve püf noktaları nedir? Yapımı son derece basit olan bu lezzete ilişkin detaylar ile Kandil simidi yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar haberimizde...

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Kandil simidi, bilhassa kandil günlerinde tercih edilmektedir. Ana malzemeleri un, tereyağ, yoğurt ve yumurta olan kandil simidinin yapımı kolaydır. İşte isteğe bağlı olarak mahlepli ve mahlepsiz olarak da yapılabilen kandil simidi tarifi...

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ NELER?

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ NELER?
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ: 125 gram eritilmiş tereyağı, 4,5 su bardağı un, 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1,5 çay bardağı sulu yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı mahlep, 2 tatlı kaşığı şeker. Üzeri için susam ve yumurta.

MEHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

MEHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Kandil simidinin hamurunu yoğuracağınız büyük bir kabın içine kabartma tozu ve un hariç diğer malzemeleri koyun. İyice karıştırdığınız malzemelerin üzerine unu ve kabartma tozunu yavaş yavaş ekleyin.
Tüm malzemeleri yoğurun. Hamurunuz kulak memesi kıvamında olmalı. İyice yoğrulan hamuru bir kenara alın ve 5 dakika kadar dinlendirin. Bu sırada, fırın tepsinizi yağlayın, hamurun üzerine süreceğiniz susam ve yumurtayı hazırlayın. Dinlenen hamurdan küçük parçalar alın ve eliniz ile simit şeklini verin. Şekillendirdiğiniz hamurları önce yumurtaya sonra da susama batırın.
Hazırladığınız tepsiye dizdiğiniz kandil simitlerini önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Simitlerin rengi çok kızarmadan fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Berat kandili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Açıldıkça açıldı! "Senin adına utandık"

Açıldıkça açıldı! "Senin adına utandık"

Yıllar önceki görüntüleri gündem olan Demet Akalın'dan Gülşen'li cevap

Yıllar önceki görüntüleri gündem olan Demet Akalın'dan Gülşen'li cevap

Bu yiyecekler protein deposu!

Bu yiyecekler protein deposu!

En kolay şerbetli tatlılar! Şefinden damak çatlatan tarifler

En kolay şerbetli tatlılar! Şefinden damak çatlatan tarifler

Mercimek çorbası nasıl yapılır?

Mercimek çorbası nasıl yapılır?

Bu besinler iştahı bıçak gibi kesiyor!

Bu besinler iştahı bıçak gibi kesiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.