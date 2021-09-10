Kangal Akkaraman koyununun böbrek yağından yapılıyor! Lezzetini bilenler sıraya giriyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesine özgü Tonus köftesi lezzetiyle adeta damak çatlatıyor. Dünyada sadece Altınyayla ilçesinde yapılan köftenin yapımında ise özel et ve özel baharatlar kullanılıyor.

TADI DAMAKTA KALIYOR

Köfte içerisinde sadece Kangal Akkaraman koyununun böbrek yağı kullanılıyor. Tonus köftesi kış aylarının çetin geçtiği Sivas’ta enerji deposu olarak tüketilirken özellikle düğünlerde de sıkça yapılıyor.

Ünü dünya sınırlarını aşan eşsiz lezzetteki köfte son yıllarda Türkiye’de mutfağında da yerini aldı.

“OLMAZSA OLMAZ LEZZETLERİMİZDENDİR” Altınyayla Kadın Kooperatifi çalışanı Zeynep Yerlikaya, Tonus köftesinin Sivas’ın olmazsa olmaz lezzetlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Tonus köftemiz bire bir bulgur ve etten yapılan köftemizdir. Çok meşhurdur, düğünlerimizde olmazsa olmaz lezzetlerimizdendir.” dedi.

Köftenin tarifini ve yapım aşamasındaki detayları da paylaşan Yerlikaya, “Yapım aşamasında 1 kilo ete bir kilo bulgur koyarız. Daha sonra baharatlarını sırasıyla koyarız., soğanını doğrarız. Sonra yoğurma aşamasına geçilir. Yoğurma aşamasını yaptıktan sonra ununu koyarız ve yumurtasını kırarız. Biraz daha yoğurulduktan sonra sıkma aşamasına geçilir. Küçük küçük toplar halinde sıktıktan sonra içini çanak halinde açarız” ifadelerini kullandı.