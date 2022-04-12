Kapadokya’da nisan karı sürprizi! Turistler şaşırdı: Aslında beklemiyorduk

Turistlerden John Chiristian, bölgedeki iki günlük gezilerinde iki farklı manzarayla karşılaştıklarını söyledi. Chiristian, "Balon turuna katılamadık ama karlı tepelerde geziyoruz. Aslında bu mevsimde kar beklemiyorduk ama bizim için sürpriz oldu. Hava biraz soğuk olsa da manzara güzel." dedi.