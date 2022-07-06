İlk olarak yan duran bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarının yarın da devam edeceği belirtildi.

Karabük'te selden zarar gören evlerin yıkımına başlandı

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