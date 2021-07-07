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Karaca Adası nerede? Karaca Adası gezilecek yerler nereler ve nasıl gidilir?

07.07.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Karaca Adası, son dönemde internet üzerinden satışa sunulmasıyla merak edilmeye başlandı. Çıkan haberlerin ardından pek çok kişi ada hakkında araştırmalar yapmaya ve "Karaca Adası nerede?", "Karaca Adası'na nasıl gidilir? " sorularını aramaya başladı. Peki Karaca Adası nerede? Karaca Adası gezilecek yerler nereler ve nasıl gidilir? İşte ayrıntılar...

İnternet üzerinden satışa sunulmasıyla gündem haline gelen Karaca Adası'nın tarihi ve ulaşımı merak ediliyor. Çıkan haberler sonrası vatandaşlar "Karaca Adası nerede?", "Karaca Adası'na nasıl gidilir? " sorularını merak etmeye başladı. Peki Karaca Adası nerede, adada gezilecek yerler nereler?

İşte Karaca Adası gezilecek yerler...

Karaca Adası, son olarak internet üzerinde sahibinden satılık ilanlarıyla gündeme geldi. Daha önceden pek bilinmemesine rağmen, hakkında çıkan haberlerle beraber daha tanınan bir hale gelen ada; sessiz, sakin ve ıssız bir yer olarak nam salmıştır.

Günü birlik tekne turları düzenleniyor

Günü birlik tekne turları düzenleniyor
Doğal güzelliğiyle büyüleyen Karaca Adası’na sadece günü birlik tekne turları düzenlenmektedir.

Karaca Adası tarihi...

Karaca Adası tarihi...
Karaca Adası, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlıdır ve 316.000 metre karesi müstakil tapulu, 65.000 metre karesi ormanlık alan olmak üzere 381.000 metre yüz ölçümüne sahiptir. Ada, ABD'de yaşayan bir Türk iş adamına aittir. Ancak satın alındığı günden bu yana adada pek bir değişiklik yapılmamıştır. Ada aynı doğal yapısını korumaktadır.
Karaca Adası’nın tarihi hakkında detaylı bir bilgi kaynaklarda yer almamaktadır. Ancak ada 1983 senesinde birinci dereceden sit alanı ilan edilmiştir. Geçmiş dönemlerde adayı satın alan iş adamı, üzerine 7 yıldızlı bir otel yaptıracağını açıklamış, fakat günümüzde böyle bir girişim yapılmamıştır.

Karaca Adası nerede ve nasıl gidilir?

Karaca Adası nerede ve nasıl gidilir?
Muğla şehrinin Marmaris ilçesine bağlı ada, Gökova körfezi sınırlarında bulunmaktadır. Kara parçası, en yakın Karaca Köyüne 500 metre uzaklıkta bulunmaktadır. Muğla’dan Marmaris’e düzenlenmiş olan servisler ile ilk olarak Marmaris’e ardından yine otogardan kalkan servislerle Karaca Köyü’ne gitmek gerekmektedir. Karaca köyünden 500 metre kadar uzak olan adaya buradan ulaşmak daha kolaydır. Dalış ile yüzerek veya tekne turları ile gidebilirsiniz.
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