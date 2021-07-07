Karaca Adası nerede? Karaca Adası gezilecek yerler nereler ve nasıl gidilir?

İnternet üzerinden satışa sunulmasıyla gündem haline gelen Karaca Adası'nın tarihi ve ulaşımı merak ediliyor. Çıkan haberler sonrası vatandaşlar "Karaca Adası nerede?", "Karaca Adası'na nasıl gidilir? " sorularını merak etmeye başladı. Peki Karaca Adası nerede, adada gezilecek yerler nereler?

İşte Karaca Adası gezilecek yerler...

Karaca Adası, son olarak internet üzerinde sahibinden satılık ilanlarıyla gündeme geldi. Daha önceden pek bilinmemesine rağmen, hakkında çıkan haberlerle beraber daha tanınan bir hale gelen ada; sessiz, sakin ve ıssız bir yer olarak nam salmıştır.

Günü birlik tekne turları düzenleniyor Doğal güzelliğiyle büyüleyen Karaca Adası’na sadece günü birlik tekne turları düzenlenmektedir.

Karaca Adası tarihi... Karaca Adası, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlıdır ve 316.000 metre karesi müstakil tapulu, 65.000 metre karesi ormanlık alan olmak üzere 381.000 metre yüz ölçümüne sahiptir. Ada, ABD'de yaşayan bir Türk iş adamına aittir. Ancak satın alındığı günden bu yana adada pek bir değişiklik yapılmamıştır. Ada aynı doğal yapısını korumaktadır.

Karaca Adası’nın tarihi hakkında detaylı bir bilgi kaynaklarda yer almamaktadır. Ancak ada 1983 senesinde birinci dereceden sit alanı ilan edilmiştir. Geçmiş dönemlerde adayı satın alan iş adamı, üzerine 7 yıldızlı bir otel yaptıracağını açıklamış, fakat günümüzde böyle bir girişim yapılmamıştır.