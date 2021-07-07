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Karadeniz'de gezilecek yerler! İşte doğası, yaylası ve şelaleleriyle Karadeniz...

07.07.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında seyahat yasakları geçtiğimiz hafta kaldırıldı. Seyahat yasaklarının kaldırılması ile bir yılı aşkın süredir evlerine hapsolan vatandaşlar ise bölge bölge gezecekleri rotaların en beğenilen yerlerini araştırıyor. İşte Karadeniz'de gezilecek yerler...

Doğası ve yeşilliği ile kendisine hayran bırakan aynı zamanda tarihi dokusu ile vatandaşlar tarafından merak uyandıran Karadeniz bölgesinin gezilecek yerleri araştırılmaya başladı. Seyahat yasaklarının kaldırılması ile gezi planları yapan vatandaşlar ise rotalarını belirlemek için Karadeniz'de gezilecek yerleri araştırıyor. İşte Karadeniz bölgesinin en beğenilen yerleri...

Karadeniz'de gezilecek yerler!

GÖLCÜK TABİAT PARKI/ BOLU

GÖLCÜK TABİAT PARKI/ BOLU
Karadeniz bölgesi denilince akla gelen ilk olarak doğu Karadeniz kısmı oluyor.

ABANT GÖLÜ/ BOLU

ABANT GÖLÜ/ BOLU
Gerek tarihi dokusu gerek ise yemyeşil yayları ile herkesi mest ediyor.

CEHENNEMAĞZI MAĞARASI/ ZONGULDAK

CEHENNEMAĞZI MAĞARASI/ ZONGULDAK
Antik dönemdeki adı Achelon Vadisi, Ayazma olan alandadır. Yan yana üç mağaradan oluşur.

YEDİGÖLLER - ZONGULDAK

YEDİGÖLLER - ZONGULDAK
1642 hektar büyüklüğündeki Yedigöller Havzası, 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmıştır. Doğal bir şekilde oluşması ile dikkat çeken Yedigöller sık sık ziyaret edilen noktalardan.

GÖKGÖL MAĞARASI /ZONGULDAK

GÖKGÖL MAĞARASI /ZONGULDAK
Zonguldak'ın Üzülmez bölgesinde bulunan aktif bir damlataş mağarasıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin en uzun mağaraları arasında yer almaktadır.
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