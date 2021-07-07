Karadeniz'de gezilecek yerler! İşte doğası, yaylası ve şelaleleriyle Karadeniz...

Doğası ve yeşilliği ile kendisine hayran bırakan aynı zamanda tarihi dokusu ile vatandaşlar tarafından merak uyandıran Karadeniz bölgesinin gezilecek yerleri araştırılmaya başladı. Seyahat yasaklarının kaldırılması ile gezi planları yapan vatandaşlar ise rotalarını belirlemek için Karadeniz'de gezilecek yerleri araştırıyor. İşte Karadeniz bölgesinin en beğenilen yerleri...