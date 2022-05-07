Karavan tutkunları hayran kaldı! Türkiye’nin dört bir yanından Battalgazi’ye geldiler

İlçedeki tarihi mekanlara hayranlığını gizlemeyen ünlü oyuncu İlker Yiğen, “Malatya’ya daha önce gelmiştim ama Battalgazi’ye ilk gelişim. Battalgazi’ye hayran kaldım. Süper bir yer. Her bir karesinde tarihten izler var. Tarihinin yanı sıra yeşil görüyorum ama tonu çok farklı. Eşim Esra’ya diyorum ki ’İsviçre diyoruz yeşili çok farkı ama Malatya da öyle’. Yeşilin her tonunun Malatya’da gördüm bizi acayip mutlu etti. Malatya’da doğanın bu kadar korunmuş olması ve insanları sıcaklığı bizleri çok etkiledi açıkçası. Battalgazi bambaşka bir yermiş. İyi ki geldim ve iyi ki Battalgazi Belediyesi böyle bir organizasyon düzenlemiş. Tüm arkadaşlarıma özellikle tavsiye edeceğim. Özellikle Dünya Mirası Arslantepe Höyüğü’ne bayıldım. En çok merak ettiğim şey ise şu an bastığımız yere kim basıyordu, kimler dolaşıyordu. Burada tarihi değiştiren bir takım olaylar yaşanmış. Onları düşünerek geziyorsunuz ve içinizde bir şeyler anlamlanıyor, bir şeyler sizi mutlu ediyor. Kazılar da devam ediyor galiba. Bence Arslantepe Höyüğü Türkiye için önemli bir değer" dedi.