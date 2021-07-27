Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker bakın hangi dizide rol almış!

Anıl Güler ile geçtiğimiz Cumartesi günü nikah masasına oturan Gözde Türker, sosyal medyanın gündemine düştü. Kardeşlerim dizisindeki performansı ile dikkat çeken başarılı oyuncu, birçok başka dizide de rol aldı. Ancak Kardeşlerim dizisindeki ‘Harika’ rolündeki performansı ise aralarında en dikkat çekenlerinden biri oldu. İşte taze gelin Gözde Türker’in izleyici karşısına çıktığı ilk dizi!

Sonunda evlendi!

Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, uzun bir süredir nişanlı olduğu Anıl Güler ile eğlenceli bir düğünle dünya evine girdi.

Sevenleri ve rol arkadaşlarının da yer aldığı düğün, eğlenceli anlara sahne oldu.

Kardeşlerim dizisinde asi bir lise öğrencisini canlandıran ve performansıyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Türker'i, rol arkadaşları Lizge Cömert ve Lilya İrem Salman yalnız bırakmadı.

28 yaşındaki genç oyuncu Gözde Türker ile Anıl Güler'e, sosyal medyada takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.