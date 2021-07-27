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Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker bakın hangi dizide rol almış!

27.07.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Cumartesi günü uzun bir süredir nişanlı olduğu Anıl Güler ile nikah masasına oturan Gözde Türker, bir anda birçok kişinin ilgi odağı haline geldi. Kardeşlerim dizisindeki ‘Harika’ rolüyle dikkat çeken başarılı oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda koronavirüs yüzünden düğün yapamadıklarını ve nikahı ertelediklerini ifade etmişti. Cumartesi günü nişanlıysa nikah masasına oturan Gözde Türker, evliliğin ardından hemen sosyal medyada soyadını değiştirdi.

Anıl Güler ile geçtiğimiz Cumartesi günü nikah masasına oturan Gözde Türker, sosyal medyanın gündemine düştü. Kardeşlerim dizisindeki performansı ile dikkat çeken başarılı oyuncu, birçok başka dizide de rol aldı. Ancak Kardeşlerim dizisindeki ‘Harika’ rolündeki performansı ise aralarında en dikkat çekenlerinden biri oldu. İşte taze gelin Gözde Türker’in izleyici karşısına çıktığı ilk dizi!

Sonunda evlendi!

Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, uzun bir süredir nişanlı olduğu Anıl Güler ile eğlenceli bir düğünle dünya evine girdi.
Sevenleri ve rol arkadaşlarının da yer aldığı düğün, eğlenceli anlara sahne oldu.
Kardeşlerim dizisinde asi bir lise öğrencisini canlandıran ve performansıyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Türker'i, rol arkadaşları Lizge Cömert ve Lilya İrem Salman yalnız bırakmadı.
28 yaşındaki genç oyuncu Gözde Türker ile Anıl Güler'e, sosyal medyada takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

Profesyonel dansçılık yapıyor

Profesyonel dansçılık yapıyor
Gözde Türker, 9 yaşında Bursa'da tiyatro eğitimine başladı. 12 yaşında hocalarıyla beraber Uludağ Stüdyo Oyuncuları'nda çocuk oyuncu olarak çalışmaya başladı.
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