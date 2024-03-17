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  4. Kasımpaşa galibiyetinin sonrası kameraların karşısına geçen Okan Buruk'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt!

Kasımpaşa galibiyetinin sonrası kameraların karşısına geçen Okan Buruk'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.03.2024 19:17
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Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı 4-3 ile geçene Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından kameraların karşısına geçerken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına da yanıt verdi.

Süper Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadeleye dair açıklamalarda bulunurken, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da yanıt verdi.

İŞTE O SÖZLER...
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"FİNALDE KAZANDIK" 

"FİNALDE KAZANDIK" 

"Birincisi, rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Oyun olarak çok iyi işler yaptılar. Çok gol atan ve yiyen bir takım demiştim. Hücumda çok iyi işler yaptılar. Bizim de bulduğumuz pozisyonlarımız oldu. Zor bir ortam aslında. Biz akşam maçlarına alışmış bir takım olarak, bu atmosferde oynamaya alışkın olmayan bizim için zor oldu. Maçtan önce de en büyük korkum buydu. Korkularım vardı, zaman zaman olumsuz etkilerini gördük ama finalde kazandık."

"ŞAMPİYONLUK MAÇI!"

"ŞAMPİYONLUK MAÇI!"

"Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltı, son bölümde 3 tane daha gol atabilirdik, dönüşünde de gol yiyebilirdik. 4-3 sonrası da maçı erken bitirmemiz gerekirdi. Önemli olan kazanmaktı. Bu tür maçlar şampiyonluk maçları. Mutluyuz, Galatasaray taraftarına hayırlı olsun. Buraya geldiler, bizi desteklediler. Bundan sonra bu oyunun üzerine çıkmak istiyoruz."

"BİZİM İÇİN AVANTAJ!" 

"BİZİM İÇİN AVANTAJ!" 

"Savunmada çok eksiktik. Son bir ayda zorlandık. Milli araya kayıpsız girersek bizim için avantaj demiştim. Bunu yaptık. Yine değişiklikler oldu. Abdülkerim'in tam hazır olmaması, onu zorlamamak iyi oldu. Bir sonraki maçta hazır olacak. Aurier yine aynı şekilde. Ziyech, ikinci maçına çıktı. Bu oyuncuların da tekrar takıma girmesiyle tam kadro olduğumuzda daha güçlü olacağımızı düşünüyorum."

"ICARDI MAÇA DAMGA VURDU!" 

"ICARDI MAÇA DAMGA VURDU!" 

"Mertens, çok önemli bir gol attı. Icardi belki ilk yarıda çok fazla oyunun içerinde değildi. Bu ara ona da çok yarayacak. O da çok güçlü bir şekilde geri dönecek. Biraz dinlendireceğiz onu. Maçın ikinci yarısına damga vurdu. Attığı iki golle oyuna damga vurdu. Milli takım arasından sonra çok daha hazır bir şekilde dönecek."

ALİ KOÇ'A YANIT

ALİ KOÇ'A YANIT

"Ali Koç'un ne dediğini anlamadım. Talihsiz bir açıklama. Benim hiç hakem arkadaşım yok. Olabilir de! Keşke hepimiz hakemlerle arkadaş olsak, Sevgili Ali Koç da olsun! Hiç hakem arkadaşım olmadı ama olmasını da garip bulmam."

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