Kasımpaşa galibiyetinin sonrası kameraların karşısına geçen Okan Buruk'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt!

"FİNALDE KAZANDIK"

"Birincisi, rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Oyun olarak çok iyi işler yaptılar. Çok gol atan ve yiyen bir takım demiştim. Hücumda çok iyi işler yaptılar. Bizim de bulduğumuz pozisyonlarımız oldu. Zor bir ortam aslında. Biz akşam maçlarına alışmış bir takım olarak, bu atmosferde oynamaya alışkın olmayan bizim için zor oldu. Maçtan önce de en büyük korkum buydu. Korkularım vardı, zaman zaman olumsuz etkilerini gördük ama finalde kazandık."