'Kayımvalidem ve eşim müstehcen görüntüler izliyor' deyince ortalık karıştı! Esra Ezmeci'deki itiraf ağızları açık bıraktı! 'Utanma yok mu sizde?'

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programı yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Programa katılan Gözde Hanım anlattıkları ile herkesi şoke etti.





BU İTİRAF AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

- Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Göksu, "Eşim ve kayınvalidem, çocuklarımla yaşadığımız evde müstehcen görüntüler izliyor. Bunları çocuklarım da görebilir. Annesini izlerken gördüğümde bana göstermek istedi ben midem bulandığı için bakmak istemedim.

Kayınvalidem bana 'Benim oğluma karılık edemiyorsun. Kadın kocasının her şeyi olacak' dedi. Allah sizi ıslah etsin" dedi.

'DUA VİDEOLARI İZLİYOR' Eşinin, annesini yanlış anladığını söyleyen Ahmet ise "Sen yanlış anlamışsın. Annem sosyal medyada dua videoları izliyor. Benim annem istemeden yapmış. Ben bu konuyu Göksü bana anlattığında annemle konuşmuştum" ifadelerini kullandı.

Canlı yayın konuğu olan Vesile Hanım ise duydukları karşısında açtı ağzını yumdu gözünü.