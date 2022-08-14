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Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

14.08.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerindeki bir düğün salonuna gelen davetliler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, düğün salonu önünde yaşanan arbede sırasında kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kayseri düğün kavga

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