KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerindeki bir düğün salonuna gelen davetliler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, düğün salonu önünde yaşanan arbede sırasında kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
Polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı
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