KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, B.B. otomobiliyle, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde husumetlisi H.K'nin (25) otomobilinin önünü kesti.
Araçtan inen B.B, uzun namlulu silahla H.K'ye ateş etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri başından yaralanan H.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
B.B'nin saldırıda kullandığı silahla polise teslim olduğu öğrenildi.
Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz