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Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

04.09.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, B.B. otomobiliyle, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde husumetlisi H.K'nin (25) otomobilinin önünü kesti.

Araçtan inen B.B, uzun namlulu silahla H.K'ye ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri başından yaralanan H.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

B.B'nin saldırıda kullandığı silahla polise teslim olduğu öğrenildi.

Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri silahlı saldırı

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