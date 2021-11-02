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Kazakistan’da 1000 yıllık tarihi kent turizme kazandırılıyor! Kentin tarihine ışık tutacak detaylar çıkıyor

02.11.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan’da tarihi kent Sarayşık turizme açılıyor. Bin yıllık tarihi olan kent, Kazakistan’ın manevi ve milli kimlik politikası üzerine yeniden canlandırılacak. Sarayşık Devlet Müzesi'nde sergilenen 5 bin eser de kentin tarihine ışık tutuyor.

Kazakistan'ın batısındaki Atırau eyaleti sınırları içinde yer alan ve zamanında Altın Orda Devleti'nin başkentliğini yapan bin yıllık tarihi kent Sarayşık turizme açılıyor.

SİYASİ MERKEZ OLARAK KABUL EDİLİYORDU

Sovyetler Birliği döneminde uzun süre bakımsız kalan tarihi kent, son dönemde Kazakistan'da aktif bir şekilde yürütülen manevi ve milli kimlik politikası üzerine yeniden canlandırılıyor.
Ural Nehri'nin uzantısı olan Jayık Nehri kenarında yer alan Sarayşık, nehrin taşıması nedeniyle bir kısmını kaybetmesine rağmen bin yıllık tarihi dokusunu korumaya devam ediyor.
Sarayşık, zamanında 16 Türk Devleti'nden biri olan Altın Orda'nın başkentliğini yapmış ve daha sonra Kazak Hanlarının (devlet başkanları) tahta çıkma merasimlerinin gerçekleştirildiği siyasi merkez statüsünde bulunuyor.
Aynı zamanda Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayarak güzergah konumunda yer almasıyla da Tarihi İpek Yolu'nun önemli ticarethanelerinden biri oldu.
Yaklaşık 11. yüzyılda Batu Han tarafından temelinin atıldığı söylenen tarihi Sarayşık kenti, yüzyıllar boyunca bozkırın medeniyet beşiği görevini üstlendi.
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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
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