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Kazara Aşk’ın Şimal’ı Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler kaç yaşında ve nereli?

24.06.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kazara Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda Sude Zülal Güler de yer alıyor. Kazara Aşk’ta Şimal karakterine hayat veren Sude Zülal Güler, Ümit Kantarcılar ile başrol paylaşıyor. Tanıtım fragmanı ve konusu ile ilgi çeken yeni yaz dizisi Kazara Aşk, Haziran Perşembe günü Star TV’de başlıyor.

STAR TV’nin yeni dizisi olan Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosunda yer alan Sude Zülal Güler, ilk olarak 2013’de Çınar adlı dizisi ile kameralar karşısına çıkmıştır. 2013’den beri çeşitli dizi ve filmlerde yer alan Sude Zülal Güler, 2021 yılında yayınlanmaya başlanan internet dizisi Öğrenci Evi’nde başrol olarak yer almıştır.

Sude Zülal Güler kimdir?

Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 yılında İstanbul’da doğmuştur.
Aslen Makedonya kökenli olan Güler, ilk olarak 2013 yılında yayınlanan Çınar dizisindeki rolü ile kameralar karşısına geçmiştir.
2018 yılında ise “Keşif” isimli filmle beyaz perdede yer almıştır.
Sude Zülal Güler daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Mayıs Kraliçesi ve Şeref Sözü gibi dizilerde de rol almıştır.
Son olarak bir internet dizisi olan Öğrenci Evi’nde başrol oynayan Sude Zülal Güler, günümüzde STAR TV’nin yeni yaz dizisi Kazara Aşk’ta Şimal karakterine hayat vermektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Star TV Kazara Aşk dizisi
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