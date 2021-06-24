Kazara Aşk’ın Şimal’ı Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler kaç yaşında ve nereli?

STAR TV’nin yeni dizisi olan Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosunda yer alan Sude Zülal Güler, ilk olarak 2013’de Çınar adlı dizisi ile kameralar karşısına çıkmıştır. 2013’den beri çeşitli dizi ve filmlerde yer alan Sude Zülal Güler, 2021 yılında yayınlanmaya başlanan internet dizisi Öğrenci Evi’nde başrol olarak yer almıştır.

Sude Zülal Güler kimdir?

Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Aslen Makedonya kökenli olan Güler, ilk olarak 2013 yılında yayınlanan Çınar dizisindeki rolü ile kameralar karşısına geçmiştir.

2018 yılında ise “Keşif” isimli filmle beyaz perdede yer almıştır.

Sude Zülal Güler daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Mayıs Kraliçesi ve Şeref Sözü gibi dizilerde de rol almıştır.