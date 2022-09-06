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  4. Kazı çalışmalarında ilginç keşif! Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu

Kazı çalışmalarında ilginç keşif! Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu

06.09.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, sanduka mezar içerisinde 1800 yıllık olduğu değerlendirilen 4 insan iskeleti bulundu.

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde 2022'de başlayan, Örenli Mahallesi'nde mozaiklerin bulunduğu alanda devam eden kazı çalışmaları sırasında sanduka mezar bulundu. Ahşap, çini, mermer, taş gibi farklı malzemelerden yapılan sanduka mezarda, 1800 yıllık olduğu değerlendirilen 4 insan iskeleti tespit edildi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, ''2009 yılında yapmış olduğumuz kazılar sonucunda mozaik dediğimiz bir alanda bir taban mozaiğe ulaşmıştık. Bu taban mozaiğinin orta kısmında asma dalı yaprakları içerisinde yaban keçileri ve hayvan betimleri yer almaktaydı. Milattan sonra 5’inci yüzyıl ile tarihlenen bu taban mozaiğinde 2022 yılı itibarı ile Adıyaman İl Özel İdaresi'nin desteği ile yapmış olduğumuz ikinci etap ihale sonucunda, kartalı dediğimiz alanda açma çalışmalarının dördüncü gününde sanduka mezar tespit ettik. Bu sanduka mezarın kapağı kaldırıldığında 4 bireye ait olan iskelet bulduk. Mezarın, milattan sonra 2’inci yüzyıla günümüzden bin 800 yıl öncesine ait olduğunu düşünmekteyiz" dedi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Perre Antik Kenti
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