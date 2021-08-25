Kendall Jenner minik bikinisiyle İtalya sahillerinde

Deniz kenarında vakit geçiren çift, onları görüntüleyen paparazzilerden kaçamadı.

25 yaşındaki güzel, NBA'de Phoenix Suns forması giyen kendisinden bir yaş küçük ABD'li basketbolcu Devin Booker yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşıyor.

Aile üyelerinin aksine özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Jenner, bu kez kural bozuyor.