Kendall Jenner minik bikinisiyle İtalya sahillerinde

Deniz kenarında vakit geçiren çift, onları görüntüleyen paparazzilerden kaçamadı.
KENDALL JENNER NBA YILDIZI SEVGİLİSİYLE İTALYA TATİLİNDE
25 yaşındaki güzel, NBA'de Phoenix Suns forması giyen kendisinden bir yaş küçük ABD'li basketbolcu Devin Booker yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşıyor.
Aile üyelerinin aksine özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Jenner, bu kez kural bozuyor.
İtalya'da tatil yapan Kendall ile Booker, paparazzilerin objektiflerine yansıdı.
İtalya'nın turistik bölgesi Ponza Adası'na demir atan sevgililer, deniz kenarında görüntülendi.
Ünlü çift, mavi turda denizin ve güneşini keyfini çıkardı.
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