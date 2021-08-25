MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kendall Jenner minik bikinisiyle İtalya sahillerinde

Kendall Jenner minik bikinisiyle İtalya sahillerinde

25.08.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü ABD'li model Kendall Jenner ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı NBA yıldızı Devin Booker, İtalya'nın Ponza Adası'nda görüntülendi.

Deniz kenarında vakit geçiren çift, onları görüntüleyen paparazzilerden kaçamadı.

KENDALL JENNER NBA YILDIZI SEVGİLİSİYLE İTALYA TATİLİNDE

25 yaşındaki güzel, NBA'de Phoenix Suns forması giyen kendisinden bir yaş küçük ABD'li basketbolcu Devin Booker yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşıyor.
Aile üyelerinin aksine özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Jenner, bu kez kural bozuyor.
İtalya'da tatil yapan Kendall ile Booker, paparazzilerin objektiflerine yansıdı.
İtalya'nın turistik bölgesi Ponza Adası'na demir atan sevgililer, deniz kenarında görüntülendi.
Ünlü çift, mavi turda denizin ve güneşini keyfini çıkardı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İtalya Kendall Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Korkunç! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı

Korkunç! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

3.5 milyon kişi başvuru yaptı! Son hafta

3.5 milyon kişi başvuru yaptı! Son hafta

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.