Kendileri Bodrum'a geldi, valizleri Almanya'da havalimanında kaldı

Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ancak valizleri Almanya'daki havalimanında yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle Türkiye'ye gönderilemeyen pek çok kişi, sorunun çözülmesini bekliyor.

Tatillerini Bodrum'da geçirmek üzere 16 Temmuz'da Almanya'dan yola çıkan tatilciler, kendilerini taşıyan uçakla Milas-Bodrum Havalimanına indi. Bir süre sonra bagaj bölümüne giden yolcuların önemli bir kısmı bagajlarının Almanya'da uçağa yüklenmediğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Çocuklu ailelerin de aralarında bulunduğu tatilciler, günlerdir valizlerinin kendilerine ulaştırılması için uğraşıyor.

Eşi ve 1,5 yaşındaki çocuğuyla ilçeye gelen Özgün Gürbüz, gazetecilere, Münih Havalimanı'ndan uçağa bindiklerini ve Bodrum'a geldiklerinde valizlerinin Almanya'da kaldığını öğrendiklerini söyledi.

Uçaklarının 1,5 saat rötarla kalktığını belirten Gürbüz, "Yaklaşık 186 bagajın sadece 30 tanesinin geldiği bilgisi verildi. Bir uçak dolusu insanın bagajları gelmedi. Ben sadece bir çantayla geldim buraya, onda da çocuğumun iki tişörtü ve alt değiştirme bezi vardı. Sadece uçakta kullanmak için bir mama vardı, başka hiçbir şeyimiz yoktu. Hazirandan beri Almanya havalimanlarında aynı sorun var." dedi.

Gürbüz, kendi kıyafetleri, ilaçları, çocuğunun ve eşinin ilaçları ile Türkiye'de temin edemeyecekleri pek çok şeyin Münih'te kaldığını, çözüm için kimseye ulaşamadıklarını ifade etti.

Hilal Duran Gürbüz de valizlerinin yerini öğrenmek istediklerini, günlerdir çocuklarıyla birlikte mağdur olduklarını dile getirdi.

Hasan Buttanri de Münih Havalimanı'nı aradıklarını ancak kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, "Eşim ve çocuğumla birlikte Bodrum'a izin yapmaya geldim. Bodrum'a indiğimizde hiçbir bavulun gelmediğini gördük. 3 gündür bavullarımıza ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.