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Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı, Galatasaray taraftarı ayaklandı! Yönetimi istifaya davet ediyorlar, Portekiz onu konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.09.2024 10:05
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Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda Portekiz ekibi Benfica'ya sattığı Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı gollerle yıldızlaşırken karşılaşmanın ardından Galatasaray taraftarından yönetime tepkiler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde İzlanda'yı konuk etti.

A Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu'nun 2, 52 ve 89. dakikalarda kaydettiği golle 3-1 mağlup ederek grup liderliğine yükseldi.

İLK KEZ MİLLİ TAKIMDA HAT-TRICK

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İzlanda filelerine iki gol gönderen Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta 3 gol sevinci yaşadı. Ayrıca ay-yıldızlıların tarihinde İzlanda'ya attığı en erken golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, aynı zamanda Türkiye'nın Uluslar Ligi'ndeki en erken golünü buldu.

TARAFTAR TEPKİLİ

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Geçtiğimiz günlerde Portekiz ekibi Benfica'ya satılan Aktürkoğlu'nun bu performansı sonrası Galatasaray taraftarı, yönetime tepki gösterirken bu performans Portekiz'de de geniş yankı buldu.

İŞTE PORTEKİZ'DE ATILAN MANŞETLER

TURKIYE---IZLANDA--EK-FOTOGRAFLAR_382128_105863

ZeroZero: Aktrickoglu!: Benfica'nın yeni transferi Türkiye için şov yaptı.

A Bola: Türkiye teknik direktörü, Aktürkoğlu'na teslim oldu: Harikanın ötesinde!

SAPO: Benfica'nın yeni transferi Aktürkoğlu, Türkiye'nin galibiyetinde hat-trick yaparak parladı.

Mais Futebol: Hat-trick'le Benfica oyuncusu Aktürkoğlu Türk zaferine öncülük etti.

Ojogo: Milletler Ligi B Ligi'nde tüm ödüller Kerem Aktürkoğlu'na gitti.

Record: Benfica taraftarlarının görmesi için: Aktürkoğlu'nun İzlanda'ya gol atması için 2 dakikadan az bir süre yetti.

GALATASARAY TARAFTARININ TEPKİLERİ

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Kerem Aktürkoğlu son dakika benfica galatasaray milli takım
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