Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı, Galatasaray taraftarı ayaklandı! Yönetimi istifaya davet ediyorlar, Portekiz onu konuşuyor

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde İzlanda'yı konuk etti.

A Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu'nun 2, 52 ve 89. dakikalarda kaydettiği golle 3-1 mağlup ederek grup liderliğine yükseldi.

İLK KEZ MİLLİ TAKIMDA HAT-TRICK

İzlanda filelerine iki gol gönderen Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta 3 gol sevinci yaşadı. Ayrıca ay-yıldızlıların tarihinde İzlanda'ya attığı en erken golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, aynı zamanda Türkiye'nın Uluslar Ligi'ndeki en erken golünü buldu.

TARAFTAR TEPKİLİ

Geçtiğimiz günlerde Portekiz ekibi Benfica'ya satılan Aktürkoğlu'nun bu performansı sonrası Galatasaray taraftarı, yönetime tepki gösterirken bu performans Portekiz'de de geniş yankı buldu.

İŞTE PORTEKİZ'DE ATILAN MANŞETLER

ZeroZero: Aktrickoglu!: Benfica'nın yeni transferi Türkiye için şov yaptı.

A Bola: Türkiye teknik direktörü, Aktürkoğlu'na teslim oldu: Harikanın ötesinde!

SAPO: Benfica'nın yeni transferi Aktürkoğlu, Türkiye'nin galibiyetinde hat-trick yaparak parladı.

Mais Futebol: Hat-trick'le Benfica oyuncusu Aktürkoğlu Türk zaferine öncülük etti.

Ojogo: Milletler Ligi B Ligi'nde tüm ödüller Kerem Aktürkoğlu'na gitti.

Record: Benfica taraftarlarının görmesi için: Aktürkoğlu'nun İzlanda'ya gol atması için 2 dakikadan az bir süre yetti.

GALATASARAY TARAFTARININ TEPKİLERİ