Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı"nda konuştu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin kadroları olarak, Cumhuriyeti, ikinci yüz yılında gerçek anlamda demokrasiyle taçlandıracaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki tören sonrası CHP Balkan Masası tarafından Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı"na katıldı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konferansının ardından konuşan Kılıçdaroğlu, büyük bir dikkatle Ortaylı'yı dinlediklerini belirterek, 83 yıl önce sadece Türkiye'nin değil, önemli bir dünya liderini sonsuzluğa uğurladıklarını dile getirdi.

Atatürk'ün bıraktığı çok değerli bir miras ve önemli değerler olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu sürdüreceğiz. Hocamız operadan söz etti, arkeolojiden, tıptan, kurmaylıktan söz etti, dış politikadan, büyükelçilerin nasıl yetişmesi gerektiğinden söz etti. Balkanlardan söz ederken 'her birimiz birer Balkanlıyız' dedi. 83 yılın birikimlerinden söz etti. Birinci Cihan Harbi'nin kadrolarının ne kadar değerli olduğunu ve asıl Türkiye'yi aydınlığa kavuşturan kadroların bu savaştan sonra harekete geçtiğini ve Cumhuriyeti kurup, sürdürdüğünü anlattı. Öğretmenlerin ne kadar değerli olduğundan söz etti. Gerçekten de eğitim bir topluma sınıf atlatan temel unsur aslında. Şu anda en temel sorunlarımızdan birisi de eğitim. Doktorlara yapılan saldırılardan söz etti. Ben buraya kısaca bir parantez açayım bir de kadın cinayetleri var. Bir anlamda ileriye doğru giderken ve ileriye doğru gidişte tarihimizden destek alırken, kültürel yozlaşmaya yol açan kadın cinayetleri gibi gerçeklerle de karşılaşıyoruz. Şundan emin olmanızı isterim, Mustafa Kemal'in kurduğu bu partinin kadroları, yoldaşları olarak, güzel Cumhuriyetimizi, Cumhuriyetin ikinci yüz yılında gerçek anlamda demokrasiyle taçlandıracağız."

- "Türkiye bir haritadır, bu haritanın içinde 2 bin yılın kültürleri yatmaktadır"

İlber Ortaylı ise konferansında, Türkiye'nin kolay bir coğrafya olmadığına işaret ederek, Türkiye'nin 3 kıtadaki bir imparatorluğun kalıntısı olduğunu, kendisine göre sorunlarının ve sıkıntılarının bulunduğunu aktardı.

"Türkiye bir haritadır, bu haritanın içinde 2 bin yılın kültürleri yatmaktadır" diyen Prof. Dr. Ortaylı, bu haritanın sonunda ortaya çıkan Cumhuriyetin, yenmek zorunda olduğu bazı kalıntıların bulunduğunu kaydetti.

Türklerin bazı konularda çok dinamik olduğuna vurgu yapan Ortaylı, bazı alanlarda istenilen düzeyde olunamasa da Türklerin tehlikeler karşısında derhal örgütlenmeyi, hakkını ve hukukunu korumayı bildiğine dikkati çekti.

Bugün konferansa gelirken, Atatürk'ün yaşadığını sabah bir kere daha gördüğünü belirten Ortaylı, "Atatürk bir askerdir, Selanikli'dir. Selanik basit bir vilayet değildir, kocaman bir ülkedir. Bugün orada üç tane ülke kuruldu. Türkiye, Balkanlardan demektir, hepimiz bir ölçekte Balkanlıyız, nerede doğarsak doğalım. Çünkü burası imparatorluğunun ileriye açılan kapısıydı, Anadolu insanının dünyayı tanıdığı kapıdır. Balkanlar'da Atatürk bir efsanedir, çünkü o memleketin bir adamıdır." dedi.

Atatürk'ün aynı zamanda bir kurmay olduğunu da hatırlatan Ortaylı, kurmaylığın vasıflarını anlattı. İstiklal Savaşı sonrası büyük bir atılım yapıldığını vurgulayan Ortaylı, "Fukara da olsa onurlu babanın çocuklarıyız. Bize gösterdikleri yollarla çok iyi yerler açtık. Türkiye tıpta, mühendislikte, iş idaresinde büyük atılımlar yaptı. Unutmamak lazım, biz Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün torunlarıyız. Onun yarattığı Türkiye'nin çocuklarıyız." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da Cumhuriyetin ve CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında bir kez daha rahmetle ve minnetle andıklarını belirtti. Öztrak, "10 Kasımlar, Atamızı anmak kadar, onun yaptıklarını da anlamak ve anlatmak, genç nesillere aktarmak için de bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Konferansın ardından Kılıçdaroğlu ve Ortaylı'nın da katıldığı toplantıyla Samsun'daki Atatürk Müzesi, Selanik'teki Atatürk Evi, Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisi ve Kocacık'taki Atatürk'ün babaevine canlı bağlantılar gerçekleştirilerek, buradaki CHP Balkan Masası temsilcileri ile görüşüldü.