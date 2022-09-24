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Kılıçdaroğlu ve eşi, milletvekili eşleriyle çay sohbetinde buluştu

24.09.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu ve eşi, milletvekili eşleriyle çay sohbetinde buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Seferihisar'daki değerlendirme toplantısı kapsamında milletvekili eşlerine yönelik düzenlenen çay toplantısına katıldı.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun İzmir Seferihisar'da düzenlenen CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısına katılan milletvekili eşleriyle çay sohbetinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun davetiyle, çay sohbetine katılarak bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu ve eşi, milletvekili eşleriyle çay sohbetinde buluştu

Kılıçdaroğlu ve eşi, milletvekili eşleriyle çay sohbetinde buluştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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