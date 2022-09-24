CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun İzmir Seferihisar'da düzenlenen CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısına katılan milletvekili eşleriyle çay sohbetinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ve eşi, milletvekili eşleriyle çay sohbetinde buluştu

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