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Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

21.08.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

KİLİS (AA) - Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında biri yol kenarındaki eski kum ocağında diğeri de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda hareketsiz halde ceset gören bir çoban durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, cesetlerin 2 kadına ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetlerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

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Çoban Kilis ceset dağ kadın ölü

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