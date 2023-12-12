Kilo alan bu yoldan geçemiyor! Türkiye'nin en ilginç yolu

"ÜZERİMİZDEKİ GİYSİLER KİRLENİYOR"

Mahalle sakinlerinden Tolgahan Sekin, kentsel dönüşüm nedeniyle 4-5 aydır bu sıkıntıyı yaşadıklarını, güvenlik amaçlı yapılan bariyer çevirmesinin yaşam hürriyetlerinin kısıtlandığını söyledi. Sekin, “Buradan geçerken üzerimizdeki giysiler zarar görüyor. Arka taraftan giriş noktası var ama oraya gidebilmek için de baya yol dolanmak gerekiyor. Fakat özellikle akşam ve geceleri oradan gitme şansınız yok. Çünkü alkolik, tinerci, bağımlı ne ararsanız var. Özellikle bir bayanın gitme şansı hiç yok. Ancak kapatılan yer ise direk caddeye çıkış bölgesi. Bizim rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir kapı açılmasını istiyoruz. Kayınvalidem felçli ve arka taraftaki sokaklar dar. Nakil araçları büyük olduğu için girmekte zorlanıyor. Hastaneye götürmekte güçlük yaşıyoruz. Bu iş hangi firmaya verilmişse düzgünce oturup konuşmak istiyoruz. Daha önce konuşmaya çalıştık ama muhatap bulamadık. Bu durumu savcılığa da taşımayı düşünüyoruz” diye konuştu.

