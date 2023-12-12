Kilo alan bu yoldan geçemiyor! Türkiye'nin en ilginç yolu

Antalya’da bir mahalledeki Kentsel Yenileme Projesi’nin güvenlik bariyerleri nedeniyle bahçe kapıları kapanan bazı mahalle sakinleri bitişik iki evin arasındaki 34 santimlik alandan yan yürüyerek caddeye çıkabiliyor. Mahalle sakini Meryem Sekin, "Yağmur yağdığında şemsiye bile açamıyoruz" diyerek isyan etti
Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi’nde yaklaşık 3-4 ay önce başlatılan Balbey Kentsel Yenileme Projesi, mahalledeki bazı vatandaşların evlerinin bahçe ve caddeye çıkış kapılarını kapattığı gerekçesiyle zor durum bıraktı.
Senelerdir açık olan bahçe kapıları, projenin gerçekleştiği alanın etrafına çekilen güvenlik bariyerleri nedeniyle kapanması, mahalledeki 3 hanenin tepkisine neden oldu.
Evlerine yakın kısımdaki caddeye 34 santimlik aradan yan yürüyerek geçip ulaşabilen bazı hane bireyleri, kilolu ve yaşlı insanların bu aralıktan geçemediğini, kendilerine kolaylık sağlayacak bir yolun açılmasını istediler.Evlerinin arka kısmının mahalle içerisine çıktığını söyleyen vatandaşlar, yaşlı vatandaşlar için söz konusu yerden yolun uzadığını, dar sokaklar nedeniyle de o bölgeye ambulansın girmekte zorlandığını ileri sürdü.
Mahalle sakinlerinden Tolgahan Sekin, kentsel dönüşüm nedeniyle 4-5 aydır bu sıkıntıyı yaşadıklarını, güvenlik amaçlı yapılan bariyer çevirmesinin yaşam hürriyetlerinin kısıtlandığını söyledi. Sekin, “Buradan geçerken üzerimizdeki giysiler zarar görüyor. Arka taraftan giriş noktası var ama oraya gidebilmek için de baya yol dolanmak gerekiyor. Fakat özellikle akşam ve geceleri oradan gitme şansınız yok. Çünkü alkolik, tinerci, bağımlı ne ararsanız var. Özellikle bir bayanın gitme şansı hiç yok. Ancak kapatılan yer ise direk caddeye çıkış bölgesi. Bizim rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir kapı açılmasını istiyoruz. Kayınvalidem felçli ve arka taraftaki sokaklar dar. Nakil araçları büyük olduğu için girmekte zorlanıyor. Hastaneye götürmekte güçlük yaşıyoruz. Bu iş hangi firmaya verilmişse düzgünce oturup konuşmak istiyoruz. Daha önce konuşmaya çalıştık ama muhatap bulamadık. Bu durumu savcılığa da taşımayı düşünüyoruz” diye konuştu.