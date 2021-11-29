Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna! Rus model Lena Perminova kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakıyor

Rus milyarder Aleksandr Lebedev'in eşi Lena Perminova, doğal güzelliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan modelleri arasında yer alıyor.
ŞAŞIRTAN TANIŞMA HİKAYESİ
1986 yılında Rusya'da doğan güzel model Lena Perminova, 16 yaşındayken kötü arkadaş çevresi yüzünden hapishaneye bile girdi.
Perminova'nın babası, kızını hapisten çıkarmak için Rusya'nın ünlü medya patronu Aleksandr Lebedev'den yardım isteyince, olaylar hiç beklenmedik bir hal aldı.
Güzel model, kendisini hapisten kurtaran iş insanı Aleksandr Lebedev ile dünyaevine girdi.
Rus manken ve eşi arasında, 26 yaş fark var.
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