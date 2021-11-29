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  4. Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna! Rus model Lena Perminova kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakıyor

Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna! Rus model Lena Perminova kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakıyor

29.11.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 çocuk annesi Rus model Lena Perminova, kusursuz fiziği ve peri masallarını andıran hayat hikayesiyle, kendine hayran bırakıyor.

Rus milyarder Aleksandr Lebedev'in eşi Lena Perminova, doğal güzelliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan modelleri arasında yer alıyor.

ŞAŞIRTAN TANIŞMA HİKAYESİ

1986 yılında Rusya'da doğan güzel model Lena Perminova, 16 yaşındayken kötü arkadaş çevresi yüzünden hapishaneye bile girdi.
Perminova'nın babası, kızını hapisten çıkarmak için Rusya'nın ünlü medya patronu Aleksandr Lebedev'den yardım isteyince, olaylar hiç beklenmedik bir hal aldı.
Güzel model, kendisini hapisten kurtaran iş insanı Aleksandr Lebedev ile dünyaevine girdi.
Rus manken ve eşi arasında, 26 yaş fark var.
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Anahtar Kelimeler:
Model Rusya
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