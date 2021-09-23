Kim inanır 56 yaşında olduğuna! Bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarıyor

Çekoslovakya doğumlu eski model Paulina Porizkova, 500 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla, ortalığı kasıp kavuruyor. Bir dönemin en çok para kazanan modellerinden biri olan Porizkova, fit vücuduyla beğeni topluyor.

Amerikan ve İsveç vatandaşlığına sahip olan Porizkova, 1988 yılında, o güne değin bir modele teklif edilen en yüksek ücretli sözleşmeyi imzaladı. Ünlü model, bir kozmetik markasının reklam yüzü olarak 6.000.000 dolar kazandı.