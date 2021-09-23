Kim inanır 56 yaşında olduğuna! Bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarıyor

Çekoslovakya doğumlu eski model Paulina Porizkova, 500 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla, ortalığı kasıp kavuruyor. Bir dönemin en çok para kazanan modellerinden biri olan Porizkova, fit vücuduyla beğeni topluyor.
İŞTE 56 YAŞINDAKİ MODELİN BİKİNİLİ POZLARI:
1965 yılında Çekoslovakya'da dünyaya gelen yıldız, şöhretle henüz 18 yaşındayken tanıştı.
Paulina Porizkova, Sports Illustrated dergisinin, Orta Avrupalı ilk kapak kızı oldu.
Amerikan ve İsveç vatandaşlığına sahip olan Porizkova, 1988 yılında, o güne değin bir modele teklif edilen en yüksek ücretli sözleşmeyi imzaladı. Ünlü model, bir kozmetik markasının reklam yüzü olarak 6.000.000 dolar kazandı.
1992 yılında Harper's Bazaar tarafından hazırlanan listede, 'Dünyanın en güzel 10 kadını' arasında yer aldı.
Oyunculuk deneyimi de bulunan Porizkova, birçok güçlü yapımda yer aldı.
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