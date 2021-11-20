'Kim Milyoner Olmak İster'de Harvard öğrencisi Yunus Enç beklenmedik soruda elendi!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.