Kimisi 'yapay zeka' kimisi ise 'gerçek' dedi! İkiz kardeşlerin güzelliği görenleri büyüledi... Sosyal medya onları konuşuyor

Sosyal medya paylaşımlarının öncesinde hemşire olarak görev yapan ikiz kardeşler güzellikleri sayesinde kısa sürede viral olmayı başardı. Takipçi sayılarının hızla artması üzerine sosyal medyada fenomene dönüşen kardeşler "Morikaze Hana" ve "Hiiragi Kiki" sosyal medya isimlerini kullanmaya başladı.
Sosyal medya paylaşımları sayesinde her daim adlarından söz ettirmeyi başaran ikiz kardeşler yine hayranlarının beğenisini topladı. İkilinin güzellikleri 'yapay zeka' söylemlerini gündem getirdi.
Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı kız kardeşlerin güzelliklerinin doğal olduğunu savunurken bazı sosyal medya kullanıcıları ise 'yapay zeka' söylemlerinde ısrar etti.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek olamayacak kadar güzel" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlham verici" yorumunu yaptı.