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  4. Kira masraflarından sıkılınca çareyi otobüse taşınmakta buldular! “6 kişilik ailemizi otobüse taşıdık”

Kira masraflarından sıkılınca çareyi otobüse taşınmakta buldular! “6 kişilik ailemizi otobüse taşıdık”

06.07.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 yaşındaki Conrad Kirk ve 31 yaşındaki eşi Nicole McCarthy kira masraflarından sıkıldıkları için çareyi 2 bin sterline (yaklaşık 66 bin TL) satın aldıkları çift katlı otobüse taşınmakta buldu. Çift 4 çocuklarıyla beraber şimdilerde yaşam alanını yeniden düzenledikleri otobüslerinde yaşıyor.

31 yaşındaki Conrad Kirk ve 31 yaşındaki eşi Nicole McCarthy 2021 yılında satın aldıkları çift katlı otobüsü eve dönüştürerek tam zamanlı olarak yaşamaya başladı. Otobüsün tadilatları tamamlandıktan sonra aile üç yatak odalı evlerini boşaltarak dört çocuklarıyla birlikte otobüse taşındı. Otobüs çocuklarının okula gittiği Güney Yorkshire’nin Rotherham bölgesinde park halinde duruyor.

KİRA MASRAFINDAN TASARRUF ETTİLER

Otobüsün yenilenmesi için 8 bin sterlin (yaklaşık 264 bin TL) harcadıklarını dile getiren Kirk, “Başlangıçta ailemiz ve arkadaşlarımız şaka yaptığımızı düşündü. 6 kişilik ailemizi otobüse taşıdık ve kira masraflarından tasarruf ettik” dedi.
Çiftin kendilerine göre yeniden tasarladıkları otobüslerinin içinde tamamen yenilenmiş bir banyo, bir oturma alanı, ayrı bir mutfak, küçük bir garaj ve çift kişilik yatak ile iki ranzanın bulunduğu açık plan bir yatak odası bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
otobüs

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