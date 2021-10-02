Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan'ın fotoğrafı gündem oldu! Estetik iddiaları ayyuka çıktı

Çukur dizisinde canlandırdığı Akşın karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran İlayda Alişan, Masumiyet'te sergilediği performansla da dikkat çekmişti.

Şimdilerde Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterini canlandıran oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafla gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun sosyal medyada gündem olan fotoğrafı beraberinde estetik iddialarını da getirdi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ve çok değiştiğini savundu. Ancak bir kısmı Alişan'ın hiç değişmediğini söyledi.