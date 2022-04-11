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  4. Kış sezonunu kapanmıştı! Uludağ, Nisan ayında kar sürprizi yaşadı

Kış sezonunu kapanmıştı! Uludağ, Nisan ayında kar sürprizi yaşadı

11.04.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en ünlü kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmuştu. Nisan ayıyla birlikte sezonu kapatan Uludağ’da kar sürprizi yaşandı.

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ’da sabaha karşı başlayan kar yağışı bölgeyi etkisi altına aldı. Kara kalığının 88 santimetreye kadar ulaştığı Uludağ’da hava sıcaklıkları ise en yüksek sıfırın altında 6 derece, en düşük sıfırın altın 10 olarak ölçüldü.

PİSTLER BOŞ KALMIŞTI

17 Aralık’la birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Uludağ, 3 Nisan’da kış sezonunu kapatmıştı. Kış sezonunun 3 Nisan'da kapandığı Uludağ'da, kayak pistleri de beyaz örtüyle kaplandı.
Otellerin kapalı olmasına rağmen talep olduğunu belirten otel yöneticisi Harbi Türk, "Bu bizim için sürpriz değil. Nisan ayında her zaman kar olmuştur. Nisan ayının ortasına kadar hatta sonuna doğru da yağar fakat oteller kapalı. Bizim kafe bölümümüz açık. Günübirlik gelen misafirlere hafta sonu hizmet etmeye devam ediyoruz dolayısıyla kış bitmedi. Nisan ayının sonuna kadar böyle devam eder, diye düşünüyoruz. Pistler hala kar dolu. Kar bu sene hiç eksik olmadı. 3 Nisan'a kadar Uludağ'da kayak yapıldı. Pistler şimdi açılsa yine kayak yapılabilir. Kar, Bursa, Marmara Bölgesi ve Türkiye için büyük bir bereket. Özelikle hafta sonları arayıp, soran misafirlerimiz var; 'Şu an kayak var mı?' Misafirlerimiz Uludağ'dan vazgeçmiyor" dedi.
Uludağ'da kış sezonunun bu sene bereketli geçtiğini belirten Türk, "Bu sezon geçmiş senelere göre, Uludağ'da bütün işletmeciler, çok çok memnundu. Rekor kıran işletmeler de var. Sezonun hep iyi ve karlı geçmesi, misafir sayısındaki artıştan dolayı bu sene bütün işletmeciler memnun" diye konuştu. 
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Uludağ’da kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi. (DHA)
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