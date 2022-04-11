Kış sezonunu kapanmıştı! Uludağ, Nisan ayında kar sürprizi yaşadı

Otellerin kapalı olmasına rağmen talep olduğunu belirten otel yöneticisi Harbi Türk, "Bu bizim için sürpriz değil. Nisan ayında her zaman kar olmuştur. Nisan ayının ortasına kadar hatta sonuna doğru da yağar fakat oteller kapalı. Bizim kafe bölümümüz açık. Günübirlik gelen misafirlere hafta sonu hizmet etmeye devam ediyoruz dolayısıyla kış bitmedi. Nisan ayının sonuna kadar böyle devam eder, diye düşünüyoruz. Pistler hala kar dolu. Kar bu sene hiç eksik olmadı. 3 Nisan'a kadar Uludağ'da kayak yapıldı. Pistler şimdi açılsa yine kayak yapılabilir. Kar, Bursa, Marmara Bölgesi ve Türkiye için büyük bir bereket. Özelikle hafta sonları arayıp, soran misafirlerimiz var; 'Şu an kayak var mı?' Misafirlerimiz Uludağ'dan vazgeçmiyor" dedi.