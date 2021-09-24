Kısır nasıl yapılır? Kısır malzemeleri neler?

Besleyici özelliği ve leziz tadıyla çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kısır tuzlu ihtiyacını gidermeye de yardımcı oluyor. Limon ve zeytinyağı sosu ile hazırlanan kısıra, damak zevkine göre nar ekşisi de eklenebiliyor. İşte kısır tarifi...