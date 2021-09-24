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Kısır nasıl yapılır? Kısır malzemeleri neler?

24.09.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutlamaların, çay saatlerinin ve günlerin vazgeçilmezi olan kısır severek tüketiliyor. Yapılışı oldukça kolay olan kısırı hazırlarken bulgurun pişmesi için, sıcak suyu bulgurların üzerine ekledikten sonra beklemek gerekiyor. Kısır yapmak için 2 su bardağı ince bulgur, 1,5 su bardağı sıcak su gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor.

Besleyici özelliği ve leziz tadıyla çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kısır tuzlu ihtiyacını gidermeye de yardımcı oluyor. Limon ve zeytinyağı sosu ile hazırlanan kısıra, damak zevkine göre nar ekşisi de eklenebiliyor. İşte kısır tarifi...

KISIR MALZEMELERİ

* 2 su bardağı ince bulgur * ½ demet maydanoz * 1,5 su bardağı sıcak su * ½ demet taze nane * 2 yemek kaşığı domates salçası * 6 dal taze soğan * 1 çay bardağı zeytinyağı * 1 tatlı kaşığı tuz * ½ Çay bardağı nar ekşisi * 1 tatlı kaşığı pul biber * 2 adet limon

KISIR TARİFİ

KISIR TARİFİ
2 su bardağı ince bulguru geniş kaba alın. Sonrasında 1,5 su bardağı sıcak su ilave edin ve bulgurların şişmesini bekleyin.
Bulgurlar şişince tane tane olması için karıştırın. Üzerine 1 çay bardağı zeytinyapı ve 2 yemek kaşığı domates salçası ilave edin. Malzemelerin, bulgurun her yerine dağılması için iyice karıştırın.
Nar ekşisi, tuzu, pul biberi ve 2 limon duyunu ilave edin. Ardından 6 dal taze soğanı, maydanozu, taze naneyi ilave edin. Afiyet olsun...
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