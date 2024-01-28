Kısmetse Olur Cansel Çördük frikik vermemek için emojili önlem aldı! Son hali dikkat çekti

Kısmetse Olur programında Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde hafızalara kazınan Cansel Çördük, program bittikten sonra Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşmişti.
Kısmetse Olur programından sonra Türkiye'den ayrılan ve Amerika'da Los Angeles'a yerleşen Cansel Çördük, şimdilerde şarkıcılıkla uğraşıyor ve sosyal medya fenomenliği yapıyor.
Yeni yaşam tarzıyla bambaşka birine dönüşen Cansel'i görenler gözlerine inanamıyor. Değişimiyle sık sık adından söz ettiren eski yarışmacı zaman zaman da iddialı pozları paylaşıyor.
Daha önce yer aldığı klipteki müstehcen anlardan sonra Cansel Çördük şimdi de sütyensiz giydiği tulumuyla dikkat çekti. Kısmetse Olur Cansel frikik önlemi de alarak göğsüne emoji koydu.
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur adlı izdivaç programında gelin adayı olan Cansel Çördük'ün değişimine de yorumlar yağdı.