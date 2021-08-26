Kıvanç Tatlıtuğ tam 3,5 milyon TL’sini dolandırıcıya kaptırdı! İşte ünlülerin dolandırılma hikayeleri

Bir dönem haberlerden dolandırıcılık haberleri eksik olmuyordu. Özellikle telefonla arayıp kendisini savcı ve polis diye tanıtarak pek çok masum insan dolandırıldı. Dolandırılanlardan birisi de ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Tatlıtuğ tamı tamına 3,5 milyon TL’sini kaptırdı.

KIVANÇ TATLITUĞ DOLANDIRILDI

Özellikle yaşlı insanları kandırarak, paralarını çalan vicdansız hırsızlar meğer sadece bizleri değil, ünlü isimleri dolandırmışlar. Bu isimlerden biri ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ. Yakışıklı oyuncu, muhasebecisinin azizliğine uğramıştı. Tatlıtuğ'dan vergi borçları için tahsil ettiği 3.5 milyon TL'yi yatırmayan ve kendi cebine atan muhasebeci Tatlıtuğ'yu yüklü miktarda dolandırdı. Sizler de bu hataya düşmemek için mutlaka gelir, giderlerinizi kendiniz kontrol edin. İşte dolandırılan ve adeta ders çıkarılması gereken diğer ünlü isimler…

EBRU GÜNDEŞ 7 MİLYONUN ÜZERİNDE DOLANDIRILMIŞTI Yeni aldığı yalısı için 13 farklı ünlü ressamın tablolarını alan Ebru Gündeş, tablolar için 7 milyon TL'nin üstünde para harcadı. Gündeş'in aile dostu ve antikacı olan arkadaşından bu tabloların sahte olduğunu öğrendi. Tablolar arasından 12'si sahte çıktı.

DEMET AKALIN VE OKAN KURT ÇİFTİ DE DOLANDIRILMIŞTI Bu ünlü çiftin tek istediği ihtiyaçlarını karşılayacak, özel bir cip almaktı ama işler öyle gitmedi. Araba almak istedikleri yer onları tam 12 milyon 650 bin TL dolandırdı. İşin peşini bırakmayan çift savcılığa dava açtı ve dolandırıcı için 12 yıl hapis istendi.

İBRAHİM TATLISES DE KIVANÇ TATLITUĞ GİBİ MUHASEBECİSİ TARAFINDAN DOLANDIRILDI İbrahim Tatlıses'e ait olan Tatlıses Gıda şirketinde çalışan iki kadın muhasebeci, kestikleri makbuzlar ile hesaplarına 1 milyon 192 bin TL geçirdi. Bunun yanı sıra kadınlar eşlerini de şirkette çalışıyor gibi göstererek şirketi 45 bin liralık zarara uğrattı. Son olarak da şirket adına araba kiralayan kadınlar 28 bin liralık kira bedelini de şirketten ödedi. Tatlıses bunları öğrendikten sonra hemen dava açtı.