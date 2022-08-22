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Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen deri kemer ve kitap ele geçirildi

22.08.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen deri kemer ve kitap ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir aracın torpidosunda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen deri kemer ve kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli bir aracın torpidosunda tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, İbranice işaret ve semboller içeren deri kitap ile İbranice işaret, sembol ve motifli ceylan derisi kemer ele geçirildi.

Tarihi olduğu değerlendirilen kitap ve kemere el konuldu.

Şüpheli Z.Y. ile Z.Y. ise yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen deri kemer ve kitap ele geçirildi

Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen deri kemer ve kitap ele geçirildi

Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kemer ve kitap ele geçirildi

Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kemer ve kitap ele geçirildi

Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kemer ve kitap ele geçirildi

Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kemer ve kitap ele geçirildi

Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kemer ve kitap ele geçirildi

Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kemer ve kitap ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Deri tarihi eser kemer kitap

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