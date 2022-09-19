Kocaeli'de Türkiye-Almanya Yatırım ve İş Birliği Günü toplantısı düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye ve Almanya arasındaki yoğun ilişkilerin yüzyıllara dayandığını belirterek, "Ülkemiz arasında ikili ticaret hacmi 40 milyar avro ile rekor kırdı." dedi.

Schulz, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Almanya Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde SEKA Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Almanya Yatırım ve İş Birliği Günü toplantısına katıldı.

Bu tür toplantılarla Alman ve Türk iş insanlarını buluşturarak sorulara doğrudan muhatap bulmalarını sağladıklarını aktaran Schulz, "Amacımız, Türkiye'deki kurumlarla irtibatı kolaylaştırmak ve Türk-Alman iş adamları arasında bağlantıları kolaylaştırmak. Büyükelçilik olarak mümkün olduğu sürece hizmet odaklıyız. Ticaret ve ekonomik değişim için sizleri cesaretlendirmek istiyoruz." dedi.

Schulz, Türkiye'de sanayinin kalbinin Kocaeli'de attığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kocaeli, Almanya ekonomisi için çok önemli. Birçok Alman şirketi burada çalışma gerçekleştiriyor. Türkiye ve Almanya arasındaki yoğun ilişkiler yüzyıllara dayanıyor. Ekonomik ilişkiler, bunların en önemlisi diyebilirim. Ülkemiz arasında ikili ticaret hacmi 40 milyar avro ile rekor kırdı. Türk iş adamları Almanya'ya yatırım yapıyorlar. Dilerim bugün çok sayıda anlaşmaların altına imza atabiliriz."

Vali Seddar Yavuz da Almanya'nın Türkiye'nin en fazla ticaret yaptığı ülke olduğunu belirterek, son dönemde karşılıklı yatırımların arttığını kaydetti.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise amaçlarının Alman ve Türk firmalarını bir araya getirmek olduğunu vurgulayarak, programa 18 Alman ve 95 Türk firmasının katıldığını söyledi.

Toplantıda, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, her iki ülkeye yapılan yatırımlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.