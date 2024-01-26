Kocası fantezilerini açıklayınca çok utandı! Hasan Can Kaya ne diyeceğini bilemedi

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 130. bölüm tanıtımı yine olay oldu. Programa fantazilerini açıklayan konuk damga vurdu.



O ANLAR GÜNDEM OLDU

Pastacı olduğu söylenen konuk anlattıklarıyla herkesi güldürdü. 3 çocuğu olan karı kocanın doğum hikayesi de herkesi şaşıttı.

Eşinin doğumu yaptırdığını söyleyen konuğa Hasan Can Kaya 'Cinsel hayatın bitmedi mi? diye sordu. Konuk ise 'Olur mu faydası oldu' diyerek yanıt verdi.

Hasan Can konuğuna 'Helal olsun sana. Senin libidon hepimizi aştı. Nasıl bir libidon var ben senin gibisini ilk defa görüyorum' dedi.

Konuk ise eşine dönerek 'Nasıl hayatım' diye sordu. O anlarda kahkaha tufanı koptu.