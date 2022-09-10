Kocasını mutlu etmek için maaşlı metres tutmaya karar verdi! “İyi eğitimli 3 metres arıyorum”

Tayland’da yaşayan 44 yaşındaki Patthema Chamnan isimli bir kadın yaşadığı rahatsızlıktan sonra evlilik hayatını düzeltmek için alışılmışın dışında bir çözüm buldu. İnternette yaptığı paylaşımda Chamnan kocası için 3 yeni eş aradığını duyurdu. Kadın iş ilanı şeklinde yaptığı duyuruda metreslerinde bulunmasını istediği kriterlerden de söz etti.

“ONUN MUTLU OLMASINI İSTİYORUM”

Metreslerinin üniversite mezunu, genç ve bekar olması gerektiğini ifade eden Chamnan hizmetlerinin karşılığında ise kadınların her birine bölgenin asgari ücreti olan 342 sterlinlik (yaklaşık 7 bin 226 TL) maaş ödemesi yapacağını açıkladı.

İş ilanını görünce kocasının çok şaşırdığını dile getiren Chamnan, “Kocam tek başına çalışıyor ve onun mutlu olmasını istiyorum. Ayrıca evde birlikte yaşayacağımız yeni kadınların olması fikri bana çok ilginç geliyor” dedi.

KRİTERLERİNİ TEK TEK ANLATTI İş ilanında adayların sahip olması gereken kriterlerden de söz eden Chamnan, “Adayın çocuk sahibi olmaması gerekiyor. Eğitimli ve kültürlü olmalarını istiyorum. Benimle iyi iletişim kurmaları gerekiyor. Aynı zamanda eşimi fiziksel olarak memnun etmeyi başarabilmeleri şart. Bana eşlik edecekleri için iyi bir kişiliğe sahip olmalılar” diye konuştu.