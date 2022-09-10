Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kocasını mutlu etmek için maaşlı metres tutmaya karar verdi! “İyi eğitimli 3 metres arıyorum”

Kocasını mutlu etmek için maaşlı metres tutmaya karar verdi! “İyi eğitimli 3 metres arıyorum”

10.09.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’da yaşayan 44 yaşındaki Patthema Chamnan isimli bir kadın kocasını mutlu etmek için ilginç bir yöntem tercih etti. Yaşadığı hastalık nedeniyle gününün büyük bir bölümü hareketsiz bir şekilde geçirmek zorunda kaldığını ifade eden Chamnan hâlâ yüksek enerjiye sahip olduğunu söylediği kocası için 3 yeni eş aramaya karar verdi. Üstelik Chamnan bunun için internet üzerinden ilan vermeyi ihmal etmedi.

Tayland’da yaşayan 44 yaşındaki Patthema Chamnan isimli bir kadın yaşadığı rahatsızlıktan sonra evlilik hayatını düzeltmek için alışılmışın dışında bir çözüm buldu. İnternette yaptığı paylaşımda Chamnan kocası için 3 yeni eş aradığını duyurdu. Kadın iş ilanı şeklinde yaptığı duyuruda metreslerinde bulunmasını istediği kriterlerden de söz etti.

“ONUN MUTLU OLMASINI İSTİYORUM”

Metreslerinin üniversite mezunu, genç ve bekar olması gerektiğini ifade eden Chamnan hizmetlerinin karşılığında ise kadınların her birine bölgenin asgari ücreti olan 342 sterlinlik (yaklaşık 7 bin 226 TL) maaş ödemesi yapacağını açıkladı.
İş ilanını görünce kocasının çok şaşırdığını dile getiren Chamnan, “Kocam tek başına çalışıyor ve onun mutlu olmasını istiyorum. Ayrıca evde birlikte yaşayacağımız yeni kadınların olması fikri bana çok ilginç geliyor” dedi.

KRİTERLERİNİ TEK TEK ANLATTI

KRİTERLERİNİ TEK TEK ANLATTI
İş ilanında adayların sahip olması gereken kriterlerden de söz eden Chamnan, “Adayın çocuk sahibi olmaması gerekiyor. Eğitimli ve kültürlü olmalarını istiyorum. Benimle iyi iletişim kurmaları gerekiyor. Aynı zamanda eşimi fiziksel olarak memnun etmeyi başarabilmeleri şart. Bana eşlik edecekleri için iyi bir kişiliğe sahip olmalılar” diye konuştu.
Eşinin iş ilanını tesadüf eseri sosyal medyada gördüğünü belirten koca Pattagon ise, “Karım bana benimle ilgilenecek birini bulmak istiyor. Aile şirketimizde çalışacak yeni personel gibi bir iş ilanı verdiğini söyledi. Bunu öğrendiğimde şoke oldum. Benim gibi olmak isteyen diğer erkekler bu konuda eşleriyle iletişime geçsinler. Eşlerinden izin istesinler ki ileride sorun çıkmasın. Asla bir metresim olsun istemedim ama karım teklif ettiği için reddetmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tayland
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yeni aşklara seslendi! “İkimizin de ihtiyaçlarına uyan çifti...”

Yeni aşklara seslendi! “İkimizin de ihtiyaçlarına uyan çifti...”

Gözler İngiltere’de! Dünya canlı izledi

Gözler İngiltere’de! Dünya canlı izledi

Saunadan cesur paylaşım! Dövmesini göstermek için...

Saunadan cesur paylaşım! Dövmesini göstermek için...

Kraliçe’nin ölümünü canlı yayında kutladı! Tepki yağdı

Kraliçe’nin ölümünü canlı yayında kutladı! Tepki yağdı

İlginizi Çekebilir

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.