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  4. Köle pazarı olarak kurulmuştu! Batı Afrika’nın 600 yıllık Kurmi Çarşısı renkli görüntüler yarattı

Köle pazarı olarak kurulmuştu! Batı Afrika’nın 600 yıllık Kurmi Çarşısı renkli görüntüler yarattı

07.05.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'nın antik şehirlerden biri olan Kano'da bulunan tarihi "Kurmi Çarşısı" uzun yıllardır varlığını koruyor. Yaklaşık 600 yıl öncesinde köle pazarı olarak kurulan Kurmi Çarşısı, günümüzde gıdadan tekstil ürünlerine, geleneksel eşyalardan süs eşyalarına farklı ürünlerin satıldığı tarihi mekanların başında geliyor. Her yıl dünyanın çeşitli noktalarından gelen turistler çarşıyı ziyaret ediyor.

Batı Afrika ticaret yolu üzerinde önemli yeri olan Kurmi Çarşısı, yüzyıllardır sadece Nijerya değil Nijer, Çad ve Kamerun gibi komşu ülkelerden birçok tüccar ve gezginin sık uğradığı pazarların başında geliyor.

BİNLERCE TURİST AĞIRLIYOR

Yaklaşık 600 yıl önce kurulan Kurmi Çarşısı, geçmişte kölelerin alınıp satıldığı yer olarak kullanılırken günümüzde gıdadan tekstil ürünlerine, geleneksel eşyalardan süs eşyalarına farklı ürünlerin satıldığı bir pazar konumunda.
Dar ve düzensiz sokakların, yüzlerce küçük dükkanın bulunduğu çarşı, adeta geçmişten bir esinti getiriyor. Nijerya'nın tarihi çarşısında her bir sokakta farklı ürünler satılıyor. Bazı sokaklarda baharatlar, bazılarında da geleneksel elbiseler ve takılar müşterilerini bekliyor.
Geçmişte Sahra Altı Afrika'da tüccarların uğrak yeri olan Kurmi, bugün yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.
Kurmi Çarşısı Başkanı Alhaji Abdullahi Maikano, yaptığı açıklamada, çarşının Sahra Altı Afrika ticaretinin genişlemesinin ve Kano'da artan ticari faaliyetleri için 15. yüzyılda depolama merkezi olarak kurulduğunu söyledi.
Şehrin Jakara bölgesinde inşa edilen bu çarşıda ilk zamanlarda takas yoluyla ticaret yapıldığını aktaran Maikano, bu dönemde Afrika kıtasının farklı ülkelerinden tüccarlar geldiğini dile getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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