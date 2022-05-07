Köle pazarı olarak kurulmuştu! Batı Afrika’nın 600 yıllık Kurmi Çarşısı renkli görüntüler yarattı

Batı Afrika ticaret yolu üzerinde önemli yeri olan Kurmi Çarşısı, yüzyıllardır sadece Nijerya değil Nijer, Çad ve Kamerun gibi komşu ülkelerden birçok tüccar ve gezginin sık uğradığı pazarların başında geliyor.

BİNLERCE TURİST AĞIRLIYOR

Yaklaşık 600 yıl önce kurulan Kurmi Çarşısı, geçmişte kölelerin alınıp satıldığı yer olarak kullanılırken günümüzde gıdadan tekstil ürünlerine, geleneksel eşyalardan süs eşyalarına farklı ürünlerin satıldığı bir pazar konumunda.

Dar ve düzensiz sokakların, yüzlerce küçük dükkanın bulunduğu çarşı, adeta geçmişten bir esinti getiriyor. Nijerya'nın tarihi çarşısında her bir sokakta farklı ürünler satılıyor. Bazı sokaklarda baharatlar, bazılarında da geleneksel elbiseler ve takılar müşterilerini bekliyor.

Geçmişte Sahra Altı Afrika'da tüccarların uğrak yeri olan Kurmi, bugün yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Kurmi Çarşısı Başkanı Alhaji Abdullahi Maikano, yaptığı açıklamada, çarşının Sahra Altı Afrika ticaretinin genişlemesinin ve Kano'da artan ticari faaliyetleri için 15. yüzyılda depolama merkezi olarak kurulduğunu söyledi.