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Konser yangın yerine döndü! Love Island (Aşk Adası) yıldızını sahneye çıkartıp kucak dansı yaptı

18.03.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Chris Brown, Manchester konserinde eski Love Island (Aşk Adası) yıldızı Natalia Zoppa’yı sahneye çıkarttı. Zoppa’nın sahneye çıkmasından sonra Brown ünlü realite yıldızının boğazını tutarak kucak dansı yapmaya başladı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

23 yaşındaki eski Love Island (Aşk Adası) yarışmacısı Natalie Zoppa, Manchester’da dünyaca ünlü ABD’li rapçi Chris Brown’un konserine gitti. Ünlü sanatçının konserlerindeki serenat yapma rutinin bir parçası olaran Zoppa seyirciler arasından seçilerek sahneye davet edildi. Katıldığı programın ardından sosyal medya fenomenine dönüşen Zoppa, sahnedeki sandalyeye oturduğunda Brown, önce onu boğazından tuttu ardından ise kucak dansı yaptı. O anlar İngiliz basınında gündem yaratırken tepkileri de beraberinde getirdi.

“ÇOK MUTLU OLDUM”

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Sahnede bir kadının boğazını tutarak dans eden ünlü rapçi Brown’a gelen sert tepkilerin sonrasından fenomen isim Natalia Zoppa gösteriye sahip çıktı. Şovun hareketlerini daha öncesinden bildiğini belirten Zoppa, “Daha önce yaptığı dansları gördüm ve rutininin ne olduğu biliyordum. Katılmaktan çok mutlu oldu. İnsanlar neden en kötüsünü varsayıyor? Bu durum can sıkıcı. Her dakikasını sevdim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island Chris Brown

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