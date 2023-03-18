Konser yangın yerine döndü! Love Island (Aşk Adası) yıldızını sahneye çıkartıp kucak dansı yaptı

23 yaşındaki eski Love Island (Aşk Adası) yarışmacısı Natalie Zoppa, Manchester’da dünyaca ünlü ABD’li rapçi Chris Brown’un konserine gitti. Ünlü sanatçının konserlerindeki serenat yapma rutinin bir parçası olaran Zoppa seyirciler arasından seçilerek sahneye davet edildi. Katıldığı programın ardından sosyal medya fenomenine dönüşen Zoppa, sahnedeki sandalyeye oturduğunda Brown, önce onu boğazından tuttu ardından ise kucak dansı yaptı. O anlar İngiliz basınında gündem yaratırken tepkileri de beraberinde getirdi.

“ÇOK MUTLU OLDUM”

Sahnede bir kadının boğazını tutarak dans eden ünlü rapçi Brown’a gelen sert tepkilerin sonrasından fenomen isim Natalia Zoppa gösteriye sahip çıktı. Şovun hareketlerini daha öncesinden bildiğini belirten Zoppa, “Daha önce yaptığı dansları gördüm ve rutininin ne olduğu biliyordum. Katılmaktan çok mutlu oldu. İnsanlar neden en kötüsünü varsayıyor? Bu durum can sıkıcı. Her dakikasını sevdim” dedi.