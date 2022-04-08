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  4. Koray Candemir annesini toprağa verdi! Annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

Koray Candemir annesini toprağa verdi! Annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

08.04.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Candemir annesini toprağa verirken cenazede konuşmamayı tercih etti. Koray Candemir'in kardeşi Durul Candemir ise "Vertigo rahatsızlığı vardı. Hiç beklenmedik bir olay yaşandı" dedi.

Şarkıcı Koray Candemir annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Anne Solmaz Candemir cam sildiği sırada 9. kattan düştü. Cenazede zor anlar yaşayan şarkıcıyı ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Mert Fırat ve Harun Tekin gibi isimler Koray Candemir'e destek oldu.

SON VEDA!

Kargo Grubu'nun eski solisti şarkıcı Koray Candemir annesinin ani ölümüyle yıkıldı. 9. kattan düşerek hayatını kaybeden Solmaz Candemir son yolculuğuna uğurlandı.
Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana gelen olayda Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9. katında camları silmek istediği sırada düştü. Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Solmaz Candemir'in cenaze namazı bugün Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Galip Paşa Camii'nde cuma namazına müteakip kılındı.
Cenazede Koray Candemir'i Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, şarkıcı Ferhat Göçer, oyuncular Mert Fırat ve Beste Bereket de yalnız bırakmadı. Cenazede, Koray Candemir kardeşi Durul Candemir ile taziyeleri kabul etti.
Annesinin ölümü ile ilgili konuşan Durul Candemir, "Hiç beklenmedik bir olay yaşadık. Gerçekten çok üzgünüz, yani hayat dolu bir insandı. Vertigo rahatsızlığı vardı. Allah'ın takdiri" dedi.
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