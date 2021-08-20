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Korkusuz Korkak filmi konusu nedir? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kimler?

20.08.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1979 yapımı olan ve Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı komedi türündeki Korkusuz Korkak bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Sevilen filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Korkusuz Korkak filmi konusu nedir? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler..

Türk sinemasının sevilen filmlerinden Korkusuz Korkak filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Fakir bir adam olan Mülayim'in hikayesini anlatan sevilen filmin ayrıntıları merak ediliyor. Peki Korkusuz Korkak filmi konusu nedir?

KORKUSUZ KORKAK KONUSU NEDİR?

1979 yapımı ve komedi türünde olan 'Korkusuz Korkak' filminin başrolünde Kemal Sunal yer almaktadır. Yönetmenliğini Natuk Baytan'ı üstlendiği filmin senaryosunu ise Erdoğan Tünaş yazmıştır.
Bir şirkette masa başı bir işte çalışmakta olan ve fakir bir adam olan Mülayim, kirasını bile ödeyememektedir. İş arkadaşları tarafından ezilmekte olan ve ev sahibi tarafından evden atılmakla karşı karşıya kalan Mülayim tam bu dönemde ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenecektir. Doktor 6 ay sonra öleceğini, son günlerini dilediği gibi yaşamasını tavsiye etmektedir.
Birden değişim yaşayan Mülayim iş arkadaşları ve patronu tarafından ezilmek bir yana, kendisi patron gibi davranmaya başlayacaktır. Mahalleye bırakılan bir bomba ile oyuncak gibi oynayıp, patlattığı için kendisine bombacı Mülayim lakabı takılmıştır. Fakat bu arada aldığı son piyango biletine büyük ikramiyenin çıktığını öğrenecektir. Altı ay ömrü kaldığını düşünerek, tüm parasıyla bir umumi tuvalet yaptırır. Bu arada mafya babası Ayı Abbas ile Mülayim arasında mücadele de başlayacaktır.
Ölmek için 6 ay beklemeye sabredemeyen Mülayim, Sansar Selim aracılığıyla kendisini öldürmek üzere Gaddar Kerim'i tutacaktır. Kerim, Abbas'ın adamlarını bertaraf edecektir. Bu arada aslında gayet sağlıklı olduğunu, doktorun bir hata yaptığını öğrenmiş olan Mülayim artık eskisi gibi korkusuz değildir. Hemşire Sevil, Mülayim'e yardımcı olur ama Mülayim korkusunu engelleyememektedir. Etrafındaki herkesi, artık kendi tuttuğu ve kimliğini bilmediği kiralık katil sanmaktadır. En sonunda Gaddar Kerim ve Ayı Abbas tarafından sıkıştırılan Mülayim tuhaf bir şekilde her ikisinin elinden de kurtulacaktır.

OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal (Mülayim Sert) Ayşin Atav (Hemşire Sevil) Nejat Gürçen (Patron) Turgut Özatay (Ayı Abbas) Zafer Önen (Müdür) Hikmet Taşdemir (Gaddar Kerim) Rıza Pekkutsal (Memur) Orhan Çoban (Kör Hamza) Süheyl Eğriboz (Mahalleli) Yusuf Çağatay (Mahalleli) Celal Yonat (Arap) Zeki Tüney (Ayı Abbas'ın Adamı) Erdoğan Seren (Ayı Abbas'ın Adamı) Kadir Kök (Gerzek Hamdi) Belkıs Dilligil (Melek) Hakkı Kıvanç (Hakkı) Aynur Akkum (Esin) Renan Fosforoğlu (Doktor Celal Bey) Muhteşem Durukan (Sansar Selim) Zeki Alpan (Nuri Amca) Muzaffer Nebioğlu (Mehtap) Yavuz Şeker (Amorti Kazım) Kamer Sadık (Mülayim Ters) Remziye Fırtına (Bedia Hanım) Yadigar Ejder (Tetikçi) Yaşar Şener (Basın) Ajlan Aktuğ (Topal Hüsnü)
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
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