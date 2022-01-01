Koronavirüs salgınına rağmen müzeler ve ören yerleri boş kalmadı! Turistler akın etti

Müze olarak hizmet veren Mevlana Dergahı, Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi iken, Sultan Alaeddin Keykubad tarafından Mevlana'nın babası Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled'e hediye edildi. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından, Türk ve İslam kültüründeki önemi nedeniyle korunan dergah, müze olarak düzenlendi. Günümüzde en çok ziyaret edilen müzelerden biri olan yapıda, Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesinin yanı sıra dergah eşyaları, değerli el yazmaları ve birçok obje yer alıyor.

Denizli Hierapolis (Pamukkale) Arkeoloji Örenyeri'ni, 1 milyon 197 bin 561 kişi gezdi. Büyük bölümü Roma döneminden kalan alan, yanında durduğu Pamukkale Travertenleri’yle 1988'de hem kültürel hem de doğal miras olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı, ayrıca önemli bir şifa ve inanç merkezi olarak varlığını sürdürüyor.

Tarih öncesinden başlayarak Hellenistik, Roma, Bizans (Doğu Roma), Beylikler ve Osmanlı Dönemi'nde yaşam alanı olarak kullanılan İzmir Efes Örenyeri'ni 673 bin 544 kişi ziyaret etti.

Ankara Cumhuriyet Müzesi'ni 290 bin 753 kişi ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, 2.Türkiye Büyük Millet Meclisi binası olarak hizmet veren yapıda, ilk üç cumhurbaşkanı dönemini yansıtan fotoğraflar, cumhurbaşkanlarının özel eşyaları ve dönemin meclisinde alınan karar ve kanunlar sergileniyor.