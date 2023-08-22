Köyün 'hanımağası' Helin Ekici tıp öğrencisi oldu! Tarlada erkeklere taş çıkartıyor

Köyde ailesine yardım etmeyi sevdiğini dile getiren Helin Ekici, “Köyümü çok seviyorum. Çünkü ailemin bana eğitim açısından verdiği imkanlar ve destekleri çok önemli. Ben de bundan dolayı onlara köy işlerinde yardım ediyorum. Tarlada ve bostanda yardım etmekten büyük onur duyuyorum. Onun dışında hayvancılık ile uğraşıyoruz. İneklerimiz var. Onlara ahır işlerinde ve saman vermede yardım ediyorum. Köyümüz gerek kadına ve gerekse öğrenciye büyük önem veriyor. Okumaya çok önem veriyor. Küçüklükten beri hayalim tıp fakültesi okumaktı. Bunun için çalıştım ve elimden geleni yaptım. YKS sonuçlarıma göre Tokat Gaziosman Paşa Tıp Fakültesi’ne yerleştim” dedi.