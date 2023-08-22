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Köyün 'hanımağası' Helin Ekici tıp öğrencisi oldu! Tarlada erkeklere taş çıkartıyor

22.08.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde hem çalışkanlığıyla hem de yetenekli oluşuyla 'hanımağa' olarak tanınan Helin Ekici YKS'de büyük bir başarıyla tıp fakültesini kazandı. Traktör süren, bostanda karpuz hasadı yapan ve balıkçı babasına yardım eden genç kız köyünü gurulandırdı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar (Hıdıroz) köyünde yaşayan 19 yaşındaki Helin Ekici ailesini ve köyünü gurulandırdı.

Çalışkanlığı, becerikliliği ve hamaratlığı ile köyün hanımağası olarak tanınan Helin Ekici çocukluğundan beri ailesiyle birlikte tarlada çalışıyor, bostanda karpuz hasadı yapıyor ve traktör sürüyor. Ekici, aynı zamanda balıkçılık yapan babasına yardım ediyor.

Giydiği şalvarı ve ellerindeki ojeleri ile tarlada erkeklere taş çıkartan Helin Ekici, YKS’den 490 puan alarak Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

EN BÜYÜK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Köyde ailesine yardım etmeyi sevdiğini dile getiren Helin Ekici, “Köyümü çok seviyorum. Çünkü ailemin bana eğitim açısından verdiği imkanlar ve destekleri çok önemli. Ben de bundan dolayı onlara köy işlerinde yardım ediyorum. Tarlada ve bostanda yardım etmekten büyük onur duyuyorum. Onun dışında hayvancılık ile uğraşıyoruz. İneklerimiz var. Onlara ahır işlerinde ve saman vermede yardım ediyorum. Köyümüz gerek kadına ve gerekse öğrenciye büyük önem veriyor. Okumaya çok önem veriyor. Küçüklükten beri hayalim tıp fakültesi okumaktı. Bunun için çalıştım ve elimden geleni yaptım. YKS sonuçlarıma göre Tokat Gaziosman Paşa Tıp Fakültesi’ne yerleştim” dedi.

"SADECE ERKEK İŞİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

"SADECE ERKEK İŞİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

“Ailemi, ilimi ve ilçemi gururlandırdığım için mutluyum" diyen genç kız konuşmasının devamında ise şunları söyledi: 

"Bu benim hayallerimin bir başlangıcıdır. Bunu devam ettireceğim. Üniversitem Eylül ayında başlayacak. Köy işlerine ve köyüme veda etmem gerekiyor. Hıdıroz halkı beni özleyecek. Traktörü sürmeyi gerçekten çok seviyorum. Traktör günümüzde sadece erkek işi olarak görülüyor. Traktör sürmeyi iyi beceriyor ve seviyorum. Kendimle bu konu hakkında da gurur duyuyorum. Sonuçta erkeklerin yaptığı birçok işi kendim de yapabiliyorum. O yüzden mutluyum” dedi.

Anne Nermin Ekici de kızı için çok mutlu. Anne Ekici konuşmasında şunları söyledi:


“Kızımla gurur duyuyorum. Kışın okulda, yazın ise bize yardım eder. Bu yıl da tıp fakültesini kazandı. Bizi çok gururlandırdı. Sadece bizi değil, köyümüzü de gururlandırdı. O bizim köyümüzün hanımağası” şeklinde konuştu.

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