KPSS 2022 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS lisans geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2022 geç başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Yüzlerce aday, internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. 6 Haziran tarihinde tamamlanan KPSS başvurularını yapamayan adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri belirlendi. Peki, KPSS 2022 geç başvuru tarihi ne zaman? İşte 2022 ÖSYM KPSS lisans sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ücreti...