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KPSS 2022 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS lisans geç başvuru ücreti ne kadar?

13.06.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022 geç başvuru tarihi birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı (lisans) ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklama yapıldı. Peki KPSS 2022 geç başvuru tarihi ne zaman? İşte 2022 ÖSYM KPSS lisans sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ücreti...

KPSS 2022 geç başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Yüzlerce aday, internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. 6 Haziran tarihinde tamamlanan KPSS başvurularını yapamayan adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri belirlendi. Peki, KPSS 2022 geç başvuru tarihi ne zaman? İşte 2022 ÖSYM KPSS lisans sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ücreti...

KPSS 2022 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS lisans sınavına katılım sağlamak isteyen fakat başvuru günlerinde başvurusunu yetiştiremeyen adayların sorguladığı KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında, KPSS geç başvurularının 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2022 KPSS sınavı için başvuru ücretleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı. KPSS başvurularında oturum başına sınav ücreti 115 TL olarak belirlenmişti.
KPSS ÖABT sınavı için belirlenen başvuru ücreti ise 80 TL olarak açıklanmıştı. Bu sınavlara geç başvuru yapacak olan adaylar, açıklanan fiyatlardan yüzde 50 daha fazla ödeyerek başvurularını yapabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS
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