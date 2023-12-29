Kriz sonrası Mehmet Büyükekşi'ye büyük tepki! Sosyal medyada TT oldu '3 kuruş için Atatürk'ü tartışmaya açtıran Mehmet Büyükekşi...'

Son dönemde hem hakem atamaları hem Halil Umut Meler olayı hem de basın açıklamalarıyla gündemde olan ve birçok kez hakkında istifa edeceğine yönelik haberler yapılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Twitter'da TT listesine girdi.

GALATASARAYLISI, FENERBAHÇELİSİ, BEŞİKTAŞLISI İSTİFAYA DAVET ETTİ

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolseverlerin yanı sıra Beşiktaşlı taraftarlar da Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.

MAÇ ÖNCESİ İKİ TAKIMA SESLENMİŞTİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray'a seslenerek karşılaşmanın fair play içinde geçmesini dilemişti, "Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olsun" yorumunu yapmıştı.

LİGDE TÜM TAKIMLAR TEPKİLİYDİ

Süper Lig'de yapılan hakem hatalarından dolayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye neredeyse tüm takımlar tepkiliydi. Süper Kupa maçı öncesi ortaya çıkan bu skandaldan sonra Türk taraftarlar yeniden Mehmet Büyükekşi'yi hedef aldı.

