Kriz sonrası Mehmet Büyükekşi'ye büyük tepki! Sosyal medyada TT oldu '3 kuruş için Atatürk'ü tartışmaya açtıran Mehmet Büyükekşi...'

Son dönemde hem hakem atamaları hem Halil Umut Meler olayı hem de basın açıklamalarıyla gündemde olan ve birçok kez hakkında istifa edeceğine yönelik haberler yapılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Twitter'da TT listesine girdi.
Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolseverlerin yanı sıra Beşiktaşlı taraftarlar da Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray'a seslenerek karşılaşmanın fair play içinde geçmesini dilemişti, "Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olsun" yorumunu yapmıştı.
Süper Lig'de yapılan hakem hatalarından dolayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye neredeyse tüm takımlar tepkiliydi. Süper Kupa maçı öncesi ortaya çıkan bu skandaldan sonra Türk taraftarlar yeniden Mehmet Büyükekşi'yi hedef aldı.