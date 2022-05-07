Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu'nun son hali inanılmaz! Görenler hayran kaldı

İlk olarak 1992 yapımı olan Mum Kokulu Kadınlar filminde Fatma karakteri ile izleyici karşısına çıkan Nur Kulakoğlu, Küçük Besleme dizisi ile adından söz ettirdi.
Evin hanımından türlü işkenceler gören Bilge, kısacık biçimsiz kesilen saçlarıyla hafızalara kazındı.
Bige'yi canlandıran Nur Kulakoğlu'nun şimdilerde ne yaptığı ise merak konusu oldu.
1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nur Kulakoğlu, 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.
Evli olan Kulakoğlu şimdi Batman Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor.
Ünlü çocuk oyuncuların değişimi
'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.
Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.
İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak
Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.
Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.
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